Petróleo Precios del petróleo se disparan mientras Trump eleva el tono contra Irán por el estrecho de Ormuz Mientras Estados Unidos intenta negociar con Irán, el presidente Donald Trump elevó el tono este domingo al exigir la reapertura del estrecho de Ormuz.

Para el día 37 del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, los precios del petróleo continúan al alza, así lo demostraron los mercados en Tokio.

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La guerra en Medio Oriente ha ejercido una presión específica en el suministro energético a escala mundial, colocando el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, con un alza del 1.86% alcanzando hasta 113.62 dólares por barril.

Por su parte el Brent del mar del Norte aumentó un 1.16%, llegando a los 110.30 dólares por barril.

Un trabajador llena el tanque de una motocicleta de gasolina en Filipinas, mientras el precio del petróleo sigue subiendo. Imagen Aaron Favila/AP

Trump lanza advertencia a Irán

Mientras Estados Unidos intenta negociar con Irán, el presidente Donald Trump elevó el tono este domingo al exigir la reapertura del estrecho de Ormuz, cuando se acerca el fin del plazo que impuso, el cual se cumple el martes próximo.

A través de su red Truth Social, Donald Trump exigió a Irán “abrir el maldito estrecho” y los tildó de “malditos locos”; de lo contrario, dijo, “ estarán viviendo en el infierno”.

En una amenaza directa contra el país persa, el presidente aseguró que el martes será el día de las plantas de energía y de los puentes, amenazando con bombardear instalaciones energéticas y vías de comunicación de Irán, en caso de que no acepten abrir el estrecho de Ormuz.

Minutos después, durante una entrevista en Fox News, Donald Trump volvió a poner un ultimátum a Teherán al asegurar que si no logran llegar a un acuerdo no solo “volará todo por los aires” también buscará la manera de “apoderarse de su petróleo”.

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este miércoles 1 de abril de 2026 una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que busca limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Imagen Reuters.