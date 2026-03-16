Nueva York se viste de verde: Guía de cierres viales por el Desfile de San Patricio

Este martes, la Quinta Avenida de Manhattan será el escenario del tradicional desfile del Día de San Patricio . El evento, que celebra la herencia irlandesa desde 1762, iniciará a las 11:00 de la mañana en la calle 44 Este, avanzando hasta la calle 79 Este. Previo al inicio, se llevará a cabo la habitual misa en la Catedral de San Patricio a las 8:30 a.m.

Restricciones vehiculares y cortes de calles

Logística y transporte

Para este año, el Gran Mariscal será Robert J. McCann, destacado por su labor en el fortalecimiento de los lazos entre EE. UU. e Irlanda. Ante la masiva afluencia de público, la MTA reforzará sus servicios con trenes adicionales en el Long Island Rail Road y Metro-North. Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar temprano a la Quinta Avenida y evitar el uso de vehículos particulares en las zonas afectadas, ya que los cierres se ejecutarán a discreción de la policía conforme avance el contingente.