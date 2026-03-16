Nueva York se viste de verde: Guía de cierres viales por el Desfile de San Patricio
Manhattan se prepara para recibir a 150,000 personas en la edición 265 del desfile más antiguo del mundo. El NYPD implementará cortes de circulación desde la calle 42 hasta la 84.
Este martes, la Quinta Avenida de Manhattan será el escenario del tradicional desfile del Día de San Patricio. El evento, que celebra la herencia irlandesa desde 1762, iniciará a las 11:00 de la mañana en la calle 44 Este, avanzando hasta la calle 79 Este. Previo al inicio, se llevará a cabo la habitual misa en la Catedral de San Patricio a las 8:30 a.m.
Restricciones vehiculares y cortes de calles
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció cierres estratégicos en tres áreas principales:
- Ruta principal: La Quinta Avenida permanecerá cerrada entre las calles 43 y 79.
- Zona de Formación: Afectará a Vanderbilt Avenue (calles 43 a 46) y las calles transversales 44 a 48 entre Park Avenue y la Sexta Avenida.
- Zona de dispersión: cierres en la Quinta Avenida (calles 79 a 84) y calles aledañas como la 79, 80, 81 y 82, entre Park y la Quinta Avenida.
- Vías adicionales: Madison Avenue tendrá restricciones desde la calle 42 hasta la 84, junto con diversos tramos de las calles 49, 51, 54, 57, 59, 62-65, 70-72 y 78.
Logística y transporte
Para este año, el Gran Mariscal será Robert J. McCann, destacado por su labor en el fortalecimiento de los lazos entre EE. UU. e Irlanda. Ante la masiva afluencia de público, la MTA reforzará sus servicios con trenes adicionales en el Long Island Rail Road y Metro-North. Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar temprano a la Quinta Avenida y evitar el uso de vehículos particulares en las zonas afectadas, ya que los cierres se ejecutarán a discreción de la policía conforme avance el contingente.