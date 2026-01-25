estados unidos Trump pide a Tim Walz la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales en Minnesota El presidente Donald Trump exigió al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey la entrega inmediata de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Video Indignación y protestas en Chicago por la muerte de un hombre a manos de agentes federales

Tras las múltiples protestas en Minneapolis y el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales, el presidente Donald Trump le pidió al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey que entreguen a delincuentes inmigrantes indocumentados, pues afirma que la falta de cooperación solo alimenta el caos y la violencia.

“El Gobernador Walz y el Alcalde Frey deben entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales delincuentes que se encuentran actualmente encarcelados en sus prisiones y cárceles estatales, junto con todos los delincuentes con una orden de arresto activa o antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata”, escribió el mandatario.

Trump también dijo que las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar entregar a todos los extranjeros ilegales arrestados por la Policía Local, que además debe ayudar a las fuerzas del orden federales a aprehender y detener a los extranjeros ilegales que son buscados por delitos.

El presidente puso como ejemplo a ciudades como Memphis y Washington D.C., asegurando que su colaboración ha resultado en "calles más seguras", por lo que pidió a los demócratas se asocien con el Gobierno Federal.

Trump concluyó su mensaje asegurando que estas solicitudes se basan en el "sentido común" y que su administración está "a la espera" de que cualquier líder demócrata acceda a colaborar, además hizo un llamado al Congreso para legislar y "erradicar" las ciudades santuario, argumentando que deben ser refugios exclusivos para ciudadanos estadounidenses

Además, por la presente, insto al Congreso de los Estados Unidos a aprobar de inmediato una legislación para erradicar las Ciudades Santuario, que son la causa principal de todos estos problemas. Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros SOLO para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación Donald Trump

¿Qué son las ciudades santuario?

Las ciudades santuario en Estados Unidos son estados o condados que limitan la cooperación de policías y a los agentes de ICE, como por ejemplo San Francisco, Nueva York y Chicago.