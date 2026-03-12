Donald Trump

El gobierno de Trump confirma a Delcy Rodríguez como “la única jefa de Estado” en Venezuela

El Departamento de Estado notificó oficialmente a la Justicia estadounidense sobre la legitimidad del gobierno de Rodríguez, mientras Nicolás Maduro permanece a la espera de juicio en Nueva York.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Delcy Rodríguez investigada por la DEA? Esto se sabe

El Gobierno de Donald Trump ha dado un paso definitivo en su política exterior hacia Venezuela al notificar formalmente a la Justicia de los Estados Unidos el reconocimiento de Delcy Rodríguez como la "única jefa de Estado" del país sudamericano. A través de una carta enviada por Michael Kozak, encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, al fiscal Jay Clayton, se dejó constancia de que la administración Trump considera legalmente a Rodríguez como la autoridad máxima capaz de actuar en nombre de Venezuela. Esta medida busca, según Kozak, facilitar la estabilidad, la recuperación económica y una "transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

Restablecimiento de relaciones

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

¿Por qué se atacó con misil a escuela en Irán? Esto sabemos del bombardeo
2 mins

¿Por qué se atacó con misil a escuela en Irán? Esto sabemos del bombardeo

Estados Unidos
Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”
2 mins

Irán lanza advertencia a Trump: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”

Estados Unidos
Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"
5 mins

Trump asegura que el riesgo de esta guerra ya pasó: "Hemos eliminado todas y cada una de las fuerzas en Irán"

Estados Unidos
Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas"
1 mins

Asilo para jugadoras de Irán que no cantaron el himno: Trump teme que "serán asesinadas"

Estados Unidos
Donald Trump dice que no firmará otros proyectos hasta que se apruebe SAVE America Act
1 mins

Donald Trump dice que no firmará otros proyectos hasta que se apruebe SAVE America Act

Estados Unidos
Las frases más polémicas de Kristi Noem
2 mins

Las frases más polémicas de Kristi Noem

Estados Unidos
Trump destituye a Kristi Noem y anuncia quién puede ocupar cargo en DHS
2 mins
ÚLTIMA HORA

Trump destituye a Kristi Noem y anuncia quién puede ocupar cargo en DHS

Estados Unidos
Anuncian destrucción del buque más importante de Irán y cooperación de España en la guerra
2 mins

Anuncian destrucción del buque más importante de Irán y cooperación de España en la guerra

Estados Unidos
“Irán intentó matar a Trump y el presidente rió al último”: Pete Hegseth sobre guerra
3 mins

“Irán intentó matar a Trump y el presidente rió al último”: Pete Hegseth sobre guerra

Estados Unidos
Secretario de Comercio, Howard Lutnick, hablará en la Cámara de Representantes por caso Epstein
1 mins

Secretario de Comercio, Howard Lutnick, hablará en la Cámara de Representantes por caso Epstein

Estados Unidos

El documento ratifica las declaraciones recientes del presidente Trump en la cumbre de Miami, donde afirmó el reconocimiento legal del nuevo ejecutivo venezolano. Este movimiento jurídico acompaña el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares iniciado la semana pasada, tras una ruptura que se mantenía desde 2019.

Por su parte, Delcy Rodríguez agradeció el gesto de Washington, calificándolo como un reconocimiento al país más que a una figura individual. "Es el reconocimiento a que este país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud y educación", señaló el miércoles.

Situación de Nicolás Maduro y la oposición

Mientras se consolida el respaldo a Rodríguez —quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero—, la situación judicial del depuesto mandatario continúa en firme. Kozak enfatizó en su misiva que:

"Desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado... Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense".

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York, con una audiencia programada para el próximo 26 de marzo.

En el panorama opositor, figuras como María Corina Machado han evitado pronunciarse directamente sobre el reconocimiento a Rodríguez, aunque mantienen su postura de exigir una transición que culmine en elecciones. Machado, desde Chile, reafirmó que el gobierno de Trump sigue siendo un "aliado fundamental" en sus aspiraciones de regresar a Venezuela.

Video María Corina Machado se reúne con Trump en la Casa Blanca
Relacionados:
Donald TrumpDelcy RodríguezNicolás MaduroLa Administración para el Control de Drogas (DEA)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX