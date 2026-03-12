Donald Trump El gobierno de Trump confirma a Delcy Rodríguez como “la única jefa de Estado” en Venezuela El Departamento de Estado notificó oficialmente a la Justicia estadounidense sobre la legitimidad del gobierno de Rodríguez, mientras Nicolás Maduro permanece a la espera de juicio en Nueva York.

El Gobierno de Donald Trump ha dado un paso definitivo en su política exterior hacia Venezuela al notificar formalmente a la Justicia de los Estados Unidos el reconocimiento de Delcy Rodríguez como la "única jefa de Estado" del país sudamericano. A través de una carta enviada por Michael Kozak, encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado, al fiscal Jay Clayton, se dejó constancia de que la administración Trump considera legalmente a Rodríguez como la autoridad máxima capaz de actuar en nombre de Venezuela. Esta medida busca, según Kozak, facilitar la estabilidad, la recuperación económica y una "transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

Restablecimiento de relaciones

El documento ratifica las declaraciones recientes del presidente Trump en la cumbre de Miami, donde afirmó el reconocimiento legal del nuevo ejecutivo venezolano. Este movimiento jurídico acompaña el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares iniciado la semana pasada, tras una ruptura que se mantenía desde 2019.

Por su parte, Delcy Rodríguez agradeció el gesto de Washington, calificándolo como un reconocimiento al país más que a una figura individual. "Es el reconocimiento a que este país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud y educación", señaló el miércoles.

Situación de Nicolás Maduro y la oposición

Mientras se consolida el respaldo a Rodríguez —quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero—, la situación judicial del depuesto mandatario continúa en firme. Kozak enfatizó en su misiva que:

"Desde el 23 de enero de 2019, Estados Unidos no ha reconocido a Maduro como jefe de Estado... Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal estadounidense".

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York, con una audiencia programada para el próximo 26 de marzo.

En el panorama opositor, figuras como María Corina Machado han evitado pronunciarse directamente sobre el reconocimiento a Rodríguez, aunque mantienen su postura de exigir una transición que culmine en elecciones. Machado, desde Chile, reafirmó que el gobierno de Trump sigue siendo un "aliado fundamental" en sus aspiraciones de regresar a Venezuela.