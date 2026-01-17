Donald Trump

Donald Trump extiende invitación a otros líderes mundiales para formar el Consejo de la Paz por Gaza

La Casa Blanca informó que el este grupo abordará temas como el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, el financiamiento a gran escala y la movilización de capital, dado que el territorio palestino ha sufrido durante años implacables bombardeos por parte de Israel.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Video Encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado: ¿Qué sabemos de la plática que sostuvieron?

Además de invitar al primer ministro de Canadá, Mark Carney, a formar parte del Consejo de Paz por Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -quien se declaró presidente del organismo que él mismo creó-, también extendió la convocatoria a otros líderes mundiales el sábado 15 de enero.

Según AFP, tras nombrar a su secretario de Estado, Marco Rubio; al ex primer ministro británico Tony Blair; y a los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff para integrar el equipo inicial, Trump invitó a sumarse al Consejo de Paz por Gaza a los líderes de Canadá, Egipto, Turquía, Argentina y Paraguay.

Por su parte, un alto funcionario canadiense aseguró que el primer ministro podría aceptar la invitación de Trump, mientras que en Turquía un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdoğan afirmó que se le solicitó convertirse en “miembro fundador” del consejo. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, señaló que El Cairo estaba “estudiando” la solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se uniera a la iniciativa.

El dirigente argentino Javier Milei escribió en X que será “un honor” participar en la iniciativa como miembro fundador de la entidad. Asimismo, el mandatario paraguayo Santiago Peña confirmó haber sido invitado y afirmó asumir “con honor la responsabilidad”. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan; y Robert Gabriel, colaborador cercano de Trump y miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, figuran entre los integrantes ya confirmados del grupo.

La Casa Blanca informó que el Consejo de Paz por Gaza abordará temas como el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, el financiamiento a gran escala y la movilización de capital, dado que el territorio palestino ha sufrido durante años implacables bombardeos por parte de Israel.

J. C.

