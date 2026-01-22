Donald Trump ¿Qué le pasó a Trump en la mano? Esto le causó un moretón al presidente de Estados Unidos El presidente estadounidense tiene un moretón en la mano; esto fue lo que le pasó hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un moretón en la mano, que ayer durante su discurso en el Foro Económico Mundial 2026 no lo padecía; esto le pasó al mandatario.

Cabe señalar que este jueves sigue en Davos y que no es la primera vez que lo padece, en 2025 se le vio en la mano izquierda un hematoma y en el mes de julio de ese mismo año tuvo una revisión médica porque notó que sus piernas estaban hinchadas en la parte inferior. Posteriormente, la Casa Blanca informó que padece una afección, la cual causa que la sangre se acumulé en sus venas, se trata de insuficiencia venosa crónica.

¿En dónde está Trump hoy y por qué tiene un moretón en la mano?

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, explicó qué le causó el moretón en la mano a Trump, quien estuvo presente en la Junta de la Paz en Davos hoy, 22 de enero de 2026.

En ese sentido, mencionó que Trump se golpeó en la mano con la esquina de una mesa de firmas y luego se le hizo el moretón, además, un funcionario de la Casa Blanca también señaló que consumió aspirina.

