Donald Trump cumple un año en su segunda vez como presidente de EE UU y estos premios recibió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple un año desde que retomó el cargo por segunda vez luego de su victoria en las elecciones de noviembre de 2024. A lo largo de estos doce meses, ha recibido premios, algunos no contemplados de manera oficial; te compaetimos cuáles son.

Desde su investidura en enero de 2025, Trump ha implementado una amplia gama de políticas que han generado debates en el Congreso y en la opinión pública internacional. Su administración ha intensificado la aplicación de órdenes ejecutivas, ha endurecido posturas sobre inmigración y aranceles, por lo que ha tenido críticas sobre los galardornes que le han entregado.

Recientemente, la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, entregó de manera simbólica su medalla a Trump durante un encuentro en la Casa Blanca. Para la líder venezolana, el mandatario estadounidense ha sido una figura importante en la presión internacional para una transición política en su país.

Ante este hecho, el Comité Noruego del Nobel se pronunció e hiz énfasis en que el premio es personal, intransferible e irreversible. Aunque la medalla o el diploma cambien de manos, el reconocimiento histórico permanece únicamente con el galardonado oficial. Además, señaló que el Nobel no puede compartirse ni revocarse bajo ninguna circunstancia.

El Premio de la Paz de la FIFA

Recibió el recién creado Premio de la Paz de la FIFA, un galardón anual con el máximo organismo del fútbol busca destacar a personalidades que, a su juicio, han realizado acciones extraordinarias en favor de la paz y la unidad global. El reconocimiento fue entregado durante el sorteo del Mundial 2026.

Mientras algunos sectores celebraron el reconocimiento, otros cuestionaron los criterios del galardón y la cercanía política entre Trump y la dirigencia de la FIFA. Cabe señalar que Trump no ha ocultado su interés por el Premio Nobel de la Paz.