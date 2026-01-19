Presidente de Estados Unidos

Donald Trump cumple un año en su segunda vez como presidente de EE UU y estos premios recibió

El presidente estadounidense ha recibido premios que han provocado cuesitionamientos sobre si los merece o no; estos son los que ha ganado en su segunda vez al frente de la Casa Blanca

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump le dice a Noruega en carta que ya no se siente obligado a “pensar únicamente en la paz”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple un año desde que retomó el cargo por segunda vez luego de su victoria en las elecciones de noviembre de 2024. A lo largo de estos doce meses, ha recibido premios, algunos no contemplados de manera oficial; te compaetimos cuáles son.

Desde su investidura en enero de 2025, Trump ha implementado una amplia gama de políticas que han generado debates en el Congreso y en la opinión pública internacional. Su administración ha intensificado la aplicación de órdenes ejecutivas, ha endurecido posturas sobre inmigración y aranceles, por lo que ha tenido críticas sobre los galardornes que le han entregado.

PUBLICIDAD

Más sobre Presidente de Estados Unidos

¿Trump mandó carta a Noruega? Secretario del Tesoro aclara el tema por Groenlandia
2 mins

¿Trump mandó carta a Noruega? Secretario del Tesoro aclara el tema por Groenlandia

Estados Unidos
OTAN se solidariza con Dinamarca por Groenlandia ante amenazas de Trump
1 mins

OTAN se solidariza con Dinamarca por Groenlandia ante amenazas de Trump

Estados Unidos
Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán
2 mins

Ayatolá Jamenei culpa a Trump por apoyar manifestaciones que han dejado miles de muertos en Irán

Estados Unidos
Donald Trump extiende invitación a otros líderes mundiales para formar el Consejo de la Paz por Gaza
1 mins

Donald Trump extiende invitación a otros líderes mundiales para formar el Consejo de la Paz por Gaza

Estados Unidos
Miles protestan en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump
2 mins

Miles protestan en Dinamarca contra las amenazas de Donald Trump

Estados Unidos
Trump habla sobre lo que pasa en Minnesota y señala quiénes pueden estar detrás de protestas
2 mins

Trump habla sobre lo que pasa en Minnesota y señala quiénes pueden estar detrás de protestas

Estados Unidos
Cuatro datos que debes saber de la historia detrás del Día de los Presidentes
5 mins

Cuatro datos que debes saber de la historia detrás del Día de los Presidentes

Estados Unidos

Recientemente, la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, entregó de manera simbólica su medalla a Trump durante un encuentro en la Casa Blanca. Para la líder venezolana, el mandatario estadounidense ha sido una figura importante en la presión internacional para una transición política en su país.

Ante este hecho, el Comité Noruego del Nobel se pronunció e hiz énfasis en que el premio es personal, intransferible e irreversible. Aunque la medalla o el diploma cambien de manos, el reconocimiento histórico permanece únicamente con el galardonado oficial. Además, señaló que el Nobel no puede compartirse ni revocarse bajo ninguna circunstancia.

El Premio de la Paz de la FIFA

Recibió el recién creado Premio de la Paz de la FIFA, un galardón anual con el máximo organismo del fútbol busca destacar a personalidades que, a su juicio, han realizado acciones extraordinarias en favor de la paz y la unidad global. El reconocimiento fue entregado durante el sorteo del Mundial 2026.

Mientras algunos sectores celebraron el reconocimiento, otros cuestionaron los criterios del galardón y la cercanía política entre Trump y la dirigencia de la FIFA. Cabe señalar que Trump no ha ocultado su interés por el Premio Nobel de la Paz.


FBPT

Relacionados:
Presidente de Estados UnidosDonald TrumpPremiosPremios NobelNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX