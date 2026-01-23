Donald Trump

¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes

El presidente Trump compartió imágenes de cómo será el monumento

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Así luciría el ‘Arco de la Independencia’ que Trump quiere construir por los 250 años de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un "Arco del Triunfo" en Estados Unidos y compartió imágenes de cómo se verá el monumento.

Por medio de su red social Truth Social compartió imágenes conceptuales del monumento, donde se observa que hay tres posibles modelos diferentes en la planeación, que está inspirada en el famoso arco de París.

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Trump retira invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz luego de dichos de Carney
1 mins

Trump retira invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz luego de dichos de Carney

Estados Unidos
Trump dice que debió haber "forzado a la OTAN" a proteger la frontera sur de EEUU de inmigrantes
1 mins

Trump dice que debió haber "forzado a la OTAN" a proteger la frontera sur de EEUU de inmigrantes

Estados Unidos
Estados Unidos hace oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué implicaciones tiene?
2 mins

Estados Unidos hace oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué implicaciones tiene?

Estados Unidos
Exfiscal Smith defiende investigaciones contra Trump en medio de enfrentamiento en el Congreso de EEUU
2 mins

Exfiscal Smith defiende investigaciones contra Trump en medio de enfrentamiento en el Congreso de EEUU

Estados Unidos
¿Qué le pasó a Trump en la mano? Esto le causó un moretón al presidente de Estados Unidos
1 mins

¿Qué le pasó a Trump en la mano? Esto le causó un moretón al presidente de Estados Unidos

Estados Unidos
Cúpula Dorada: ¿Qué es el proyecto de defensa de Trump por el que justifica controlar Groenlandia?
4 mins

Cúpula Dorada: ¿Qué es el proyecto de defensa de Trump por el que justifica controlar Groenlandia?

Estados Unidos
Groenlandia: Trump cancela amenaza de aranceles mientras baja la tensión con países europeos y la OTAN
4 mins

Groenlandia: Trump cancela amenaza de aranceles mientras baja la tensión con países europeos y la OTAN

Estados Unidos
Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos
2 mins

Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos

Estados Unidos
'Make America Go Away': la frase en las gorras de manifestantes pro-Groenlandia para burlarse de MAGA y Trump
1 mins

'Make America Go Away': la frase en las gorras de manifestantes pro-Groenlandia para burlarse de MAGA y Trump

Estados Unidos
Trump da mensaje hoy por su primer año de gobierno: Esto dijo el presidente de EE. UU
2 mins

Trump da mensaje hoy por su primer año de gobierno: Esto dijo el presidente de EE. UU

Estados Unidos

La constucción se proyecta cerca del puente de Arlington, en las inmediaciones del Cementerio de Arlington y frente al Lincoln Memorial, un corredor histórico que concentra algunos de los monumentos más representativos del país.

Así será el "Arco del Triunfo" de Estados Unidos

El mandatario comparó abiertamente la propuesta con el Arco del Triunfo de París, y dijo que el objetivo es crear una versión con identidad propia para Estados Unidos en el marco de los 250 años de la Independencia. Las imágenes que compartió hoy, 23 de enero de 2026, muestran estructuras de gran escala, con líneas clásicas y muy detalladas.

Cabe señalar que previamente durante una fiesta navideña en la Casa Blanca, dio a conocer la propuesta, también elogió a Vince Haley, actual jefe del Consejo de Política Interior, a quien señaló como el encargado principal del proyecto. “Lo puse a cargo del arco”, dijo Trump y destacó la relevancia de la obra dentro de su agenda interna.

Aunque la idea fue anunciada por primera vez en octubre, el tema volvió a resonar en diciembre de 2025, cuando Trump la presentó como una de las grandes iniciativas de su administración.


FBPT

Relacionados:
Donald TrumpPresidente de Estados UnidosConstrucciónNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX