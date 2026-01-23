Donald Trump ¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes El presidente Trump compartió imágenes de cómo será el monumento

Video Así luciría el ‘Arco de la Independencia’ que Trump quiere construir por los 250 años de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un "Arco del Triunfo" en Estados Unidos y compartió imágenes de cómo se verá el monumento.

Por medio de su red social Truth Social compartió imágenes conceptuales del monumento, donde se observa que hay tres posibles modelos diferentes en la planeación, que está inspirada en el famoso arco de París.

La constucción se proyecta cerca del puente de Arlington, en las inmediaciones del Cementerio de Arlington y frente al Lincoln Memorial, un corredor histórico que concentra algunos de los monumentos más representativos del país.

Así será el "Arco del Triunfo" de Estados Unidos

El mandatario comparó abiertamente la propuesta con el Arco del Triunfo de París, y dijo que el objetivo es crear una versión con identidad propia para Estados Unidos en el marco de los 250 años de la Independencia. Las imágenes que compartió hoy, 23 de enero de 2026, muestran estructuras de gran escala, con líneas clásicas y muy detalladas.

Cabe señalar que previamente durante una fiesta navideña en la Casa Blanca, dio a conocer la propuesta, también elogió a Vince Haley, actual jefe del Consejo de Política Interior, a quien señaló como el encargado principal del proyecto. “Lo puse a cargo del arco”, dijo Trump y destacó la relevancia de la obra dentro de su agenda interna.

Aunque la idea fue anunciada por primera vez en octubre, el tema volvió a resonar en diciembre de 2025, cuando Trump la presentó como una de las grandes iniciativas de su administración.