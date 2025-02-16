Cuatro datos que debes saber de la historia detrás del Día de los Presidentes

Al igual que a los otros 'padres fundadores', a George Washington le generaba dudas la idea de celebrar públicamente su vida, pues era el primer líder de una nueva república y no un tirano. Sin embargo, un años más la nación volverá a conmemorar al primer presidente de Estados Unidos... 293 años después de su nacimiento.

Aunque en realidad el cumpleaños de Washington se debate entre las fechas del 11 o el 22 de febrero, por razones prácticas la conmemoración se pasó al tercer lunes de febrero y este 2025 toca celebrar el Día de los Presidentes el 17 de febrero.

Con el paso de los años, el significado del Día de los Presidentes ha cambiado dramáticamente, de ser generalmente insignificante y lleno de trabajo para Washington en el siglo XVIII ahora se ha convertido en un día marcado por las compras. De hecho, para algunos historiadores, la festividad ha perdido todo significado.

La historiadora Alexis Coe, autora de 'You Never Forget Your First: A Biography of George of Washington', dijo que piensa en el Día de los Presidentes de la misma manera que en el imponente monumento en Washington DC que lleva su nombre.

"Se supone que trata de Washington, pero ¿puedes realmente señalar algo que se parezca o suene a él?", dijo. "Jefferson y Lincoln se presentan como personas con extremidades, narices y palabras asociadas con sus monumentos conmemorativos. Pero él es solo un punto gigantesco de granito. Ha sido lijado para que no tenga absolutamente ninguna característica identificable”, agregó.

Aquí un vistazo a cómo ha evolucionado esta festividad:

Cumpleaños de Washington

Washington nació el 22 de febrero de 1732 en la plantación Popes Creek, cerca del río Potomac en Virginia. Sin embargo, técnicamente nació el 11 de febrero según el antiguo calendario juliano, que todavía estuvo en uso durante los primeros 20 años de su vida. El calendario gregoriano, destinado a marcar con mayor precisión el año solar, se adoptó en 1752 y añadió 11 días.

De cualquier manera, Washington prestaba poca atención a su cumpleaños según Mountvernon.org, el sitio web de la organización que administra su patrimonio. Los registros que se conservan no mencionan las celebraciones en Mount Vernon, mientras que su diario muestra que a menudo trabajaba mucho ese día.

“Si fuera por él, estaría en casa con su familia”, dijo Coe. “Tal vez algunas queridas sobrinas y sobrinos (y su amigo) Marqués de Lafayette serían ideales. Y la receta de Martha para un delicioso pastel. Pero eso es todo”.

El cumpleaños de Washington fue celebrado por sus pares en el gobierno cuando él era presidente, principalmente. El Congreso votó durante sus dos primeros mandatos tomar un breve descanso conmemorativo cada año, con una excepción, su último cumpleaños en el cargo, dijo Coe. Para entonces, Washington era menos popular, el partidismo era rampante y muchos miembros de su gabinete original habían desaparecido, incluido Thomas Jefferson.

"Una forma de mostrar su desdén por sus políticas federalistas era seguir trabajando hasta en su cumpleaños", dijo Coe.

La Biblioteca del Congreso sí señala que un oficial militar francés, el conde de Rochambeau, organizó un baile para celebrar el 50 cumpleaños de Washington en 1782.

Después de su muerte

Washington tenía claro el peso de su papel inaugural como presidente y de su distinción con respecto a la Corona británica. No quería ser honrado como un rey, dijo Seth Bruggeman, profesor de historia en la Universidad de Temple en Filadelfia.

Aun así, explicó, surgió un mercadeo de recuerdos de Washington casi inmediatamente después de su muerte en 1799, a los 67 años, y la gente compraba cerámicas y reproducciones de grabados que lo retrataban como una figura divina que se elevaba al cielo.

“Incluso en ese momento temprano, los estadounidenses combinaron el consumismo con la memoria patriótica”, dijo Bruggeman, cuyos libros incluyen 'Aquí nació George Washington: memoria, cultura material y la historia pública de un monumento nacional'.

El festivo oficial

No fue hasta 1832, el centenario de su nacimiento, que el Congreso estableció un comité para organizar "desfiles, oraciones y festivales" nacionales, según el Servicio de Investigación del Congreso. Y, recién en 1879, su cumpleaños se convirtió formalmente en un feriado legal para los empleados federales en el Distrito de Columbia.

La designación oficial es el cumpleaños de Washington, aunque se ha llegado a conocer informalmente como el Día de los Presidentes. Se han hecho sugerencias para honrar al presidente Lincoln también porque su fecha de nacimiento cae cerca, el 12 de febrero.

Un pequeño número de estados, incluido Illinois, celebran el cumpleaños de Lincoln como día festivo, según la Biblioteca del Congreso. Y algunos conmemoran tanto a Lincoln como a Washington en el Día de los Presidentes. Pero a nivel federal, el día sigue siendo oficialmente el cumpleaños de Washington.

Cambio al consumismo

A finales de la década de 1960, el cumpleaños de Washington era uno de los nueve días festivos federales que caían en fechas específicas en diferentes días de la semana, según un artículo de 2004 en la revista Prologue de los Archivos Nacionales.

El Congreso votó para trasladar algunos de ellos a los lunes, luego de preocupaciones que se debían en parte al ausentismo entre los trabajadores del gobierno cuando un feriado caía entre semana. Pero los legisladores también notaron claros beneficios para la economía, incluidos aumentos en las ventas minoristas y los viajes en fines de semana de tres días.

La Ley Uniforme de Días Festivos de los Lunes entró en vigor en 1971, trasladando el Día de los Presidentes al tercer lunes de febrero. Las campañas de ventas se dispararon, escribió el historiador C. L. Arbelbide en el Prólogo.

Bruggeman dijo que Washington y los otros 'padres fundadores' “habrían estado profundamente preocupados” por cómo la festividad pasó a manos de intereses comerciales y privados. "Estaban muy nerviosos con las corporaciones", dijo Bruggeman. “No es que las prohibieran. Pero veían a las corporaciones como pequeñas repúblicas que potencialmente amenazaban el poder de la república”.

Coe, que también es miembro del grupo de expertos de Washington New America, dijo que a estas alturas el día carece de tradiciones reconocibles. "No hay ningún momento de reflexión", dijo Coe. "Dado el cinismo generalizado actual hacia la presidencia", añadió, "ese tipo de reflexión probablemente sería una buena idea”.

