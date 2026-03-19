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Donald Trump: "No ⁠voy a enviar tropas a ningún ⁠sitio"

Las preguntas entre las madres estadounidenses sobre un posible reclutamiento de jóvenes para que vayan a la guerra en Irán ya tienen respuesta del propio presidente Trump. Esto fue lo que dijo.

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El presidente Donald Trump habló sobre si su gobierno mandará soldados a la guerra en Irán, conflicto que inició el 28 de febrero pasado tras un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní, bautizado como Operación " Furia Épica" (Epic Fury).

La incógnita sobre el envío de tropas terrestres a Irán comenzó desde que se confirmaron los ataques, pero acrecentó tras múltiples declaraciones de Kristin Noem, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, quien en una entrevista no descartó el envío de soldados. Esto por la preocupación entre las madres estadounidenses de un posible reclutamiento de jóvenes.

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Pero esa no fue la única vez en la que Noem se refirió al tema del envío de soldados, pues días después de esas declaraciones, en una conferencia en la Casa Blanca, volvió a ser cuestionada sobre el asunto del envío de tropas terrestres a Irán, a lo que insistió en que era algo que el presidente Donald Trump no había descartado.

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¿El presidente Donald Trump mandará soldados a operacioes terrestres por la guerra en Irán?

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Luego de días de especulaciones, el presidente Trump habló sobre si enviará soldados americanos para realizar operaciones terrestres durante la guerra en Irán.

"No ⁠voy a enviar tropas a ningún ⁠sitio", dijo Trump cuando se le cuestionó si tenía previsto desplegar soldados a la región de Oriente Medio por la guerra con Irán.

De igual forma, el presidente se refirió a la financiación militar.

"Tenemos el ejército más poderoso del mundo... La otra noche, lanzaron 114 cohetes contra un lugar determinado; cohetes altamente sofisticados... todos y cada uno de ellos fueron derribados con nuestro equipo... Es un pequeño precio a pagar para asegurarnos de mantenernos en la cima", dijo Trump.

De igual forma, Trump, declaró que le ⁠había dicho a Benjamin Netanyahu que no atacara ⁠los yacimientos energéticos iraníes y añadió que el primer ministro israelí accedió a no hacerlo.

"Le dije: 'No lo hagas', y no lo hará", declaró Trump a periodistas en la Oficina Oval.

Noticia en desarrollo...

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