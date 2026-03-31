Especie en peligro de extinción Trump libera perforación en el Golfo de México pese al riesgo de extinguir a la ballena de Rice Bajo presión por la guerra y los precios del crudo, la Administración Trump eliminó las restricciones ambientales históricas, una medida que preocupa a los ambientalistas que advierten que podría provocar la primera extinción deliberada de una especie.

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El martes, la administración Trump eximió la perforación de petróleo y gas en el Golfo de México de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara que las demandas de ambientalistas amenazaban con perjudicar el suministro energético nacional mientras Estados Unidos libra una guerra contra Irán.

Los críticos señalaron que la decisión del Comité de Especies en Peligro de Extinción del gobierno podría condenar a una especie de ballena en peligro de extinción y dañar otras especies marinas. Conocido como el "Escuadrón Divino" por grupos que afirman tener la potestad de decidir el destino de una especie, el comité está integrado por varios funcionarios de la administración Trump y presidido por el secretario del Interior, Doug Burgum.

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El comité se reunió el martes por primera vez en más de tres décadas, en medio de la crisis petrolera mundial y el aumento vertiginoso de los precios de la energía provocado por los conflictos de Estados Unidos en Oriente Medio.

Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otra nación, pero esto no lo ha protegido del alza de los precios: el promedio nacional del galón de gasolina superó los 4 dólares el martes.

"Las interrupciones en la producción de petróleo del Golfo no solo nos perjudican a nosotros, sino que también benefician a nuestros adversarios", declaró Hegseth ante el comité. “No podemos permitir que nuestras propias normas debiliten nuestra posición y fortalezcan a quienes desean perjudicarnos. Cuando se frena el desarrollo en el Golfo, se nos impide producir la energía que necesitamos como país y como departamento”.

No se esperaba que las exenciones tuvieran un impacto inmediato en los precios del crudo ni en los precios de la gasolina. Poner en producción nuevos pozos petroleros requiere años de planificación y desarrollo.

Grupos ambientalistas intentaron, sin éxito, bloquear la reunión del martes y se comprometieron a impugnar la exención. Afirman que la exención aceleraría la extinción de la rara ballena de Rice, que se encuentra exclusivamente en el Golfo de México. Biólogos gubernamentales afirman que solo quedan unos 50 ejemplares.

“Si Trump tiene éxito en esto, podría ser la primera persona en la historia en exterminar deliberadamente una especie de la faz de la Tierra. Así de precaria es la situación de la ballena de Rice”, declaró Patrick Parenteau, profesor emérito de derecho en la Facultad de Derecho de Vermont.

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Parenteau desestimó las afirmaciones de Hegseth sobre una amenaza a la seguridad, ya que las empresas han continuado buscando y extrayendo petróleo en el Golfo a pesar de los litigios relacionados con la ballena, especie en peligro crítico de extinción.

Agilización de las aprobaciones para la perforación

Durante sus últimos días en el cargo, el expresidente demócrata Joe Biden intentó prohibir las nuevas perforaciones de petróleo y gas en alta mar en la mayoría de las aguas costeras de Estados Unidos, alegando la crisis climática.

El presidente Donald Trump revirtió esa política e hizo del aumento de la producción de combustibles fósiles un eje central de su segundo mandato. El republicano quiere abrir nuevas áreas del Golfo frente a la costa de Florida a la perforación y ha propuesto una drástica derogación de las regulaciones ambientales que la industria rechaza.

Hegseth declaró el martes ante los miembros del comité que el control que ejerce Irán sobre el tráfico a través del Estrecho de Ormuz subraya la necesidad imperiosa de una sólida producción nacional de petróleo para la seguridad nacional. Afirmó que los litigios de grupos ambientalistas “amenazaban con paralizar” la producción de petróleo en el Golfo.

Observadores del sector señalaron que la exención podría tener implicaciones significativas para las compañías energéticas al agilizar la aprobación de nuevos proyectos e impedir que los opositores obstaculicen los planes de perforación.

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“No se debería permitir que los litigios reiterados de grupos activistas contra una industria legal y bien regulada obstaculicen indefinidamente proyectos de clara importancia nacional”, declaró Erik Milito, de la Asociación Nacional de Industrias Oceánicas, que representa a los desarrolladores de plataformas marinas.

El Golfo de México produce alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa casi el 15% del crudo extraído anualmente en Estados Unidos.

El Golfo también ha sido escenario de desastres ambientales, como el derrame de la plataforma Deepwater Horizon de BP en 2010, que causó la muerte de 11 trabajadores y el vertido de 134 millones de galones (500 millones de litros) de petróleo. La población de ballenas en Rice disminuyó un 22% tras el accidente y podría tardar décadas en recuperarse, según los científicos.

Un derrame en el Golfo de México, frente a la costa mexicana, este mes se extendió 600 kilómetros (373 millas), contaminando al menos seis especies y siete reservas naturales protegidas.

A mediados de marzo, la administración Trump aprobó el nuevo proyecto de perforación en aguas ultraprofundas de BP en el Golfo, valorado en 5 mil millones de dólares.

Ballenas, tortugas y esturiones en riesgo

Un análisis del Servicio Nacional de Pesca Marina de 2025 determinó que el programa de petróleo y gas del Golfo probablemente perjudicaría a varias especies de ballenas, tortugas marinas y esturiones de esa región. Estas especies se enfrentan a posibles daños por colisiones con barcos, derrames de petróleo y otros impactos.

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La exención para el Golfo representa la primera vez que se invoca la seguridad nacional para justificar una acción del Comité de Especies en Peligro de Extinción. Grupos conservacionistas afirmaron que se trató de una acción ilegal.

“La Ley de Especies en Peligro de Extinción no ha frenado en absoluto la extracción de petróleo del Golfo”, declaró Andrew Bowman, presidente de Defenders of Wildlife. “No puedo enfatizar lo suficiente lo sin precedentes e ilegal que es esta acción”.

La solicitud de exención de Hegseth fue respaldada unánimemente por el comité, integrado por la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins; el Presidente Interino del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Pierre Yared; el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin; el Administrador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Neil Jacobs; y el Secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Driscoll afirmó que podía “dar fe personalmente de que las interrupciones en la producción de petróleo y gas en el Golfo afectarían significativamente la capacidad del Ejército para dotar de personal, entrenar y equipar formaciones listas para el combate”.

Desde 1973, la Ley de Especies en Peligro de Extinción prohíbe dañar o matar especies incluidas en la lista de especies protegidas. El comité se formó en 1978 para eximir proyectos si ninguna alternativa ofrecía beneficios económicos comparables o si redundaba en el mejor interés del país.

Antes de esta semana, el comité se había reunido solo tres veces y había emitido únicamente dos exenciones. La primera fue en 1979 para permitir la construcción de una represa en el río Platte, en Wyoming, hábitat de la grulla blanca americana.