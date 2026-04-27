Demócratas Casa Blanca acusa al "culto de odio de la izquierda" de fomentar el ataque contra Trump en Washington Este lunes 27 de abril de 2026 en conferencia de prensa, la vocera Karoline Leavitt fijó la postura oficial del gobierno: vinculó el ataque con el ambiente político actual y lanzó una acusación directa

Video Casa Blanca culpa a la retórica política por el nuevo intento de asesinato contra Trump

El intento de atentado contra Donald Trump en Washington reavivó el discurso político en Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca responsabilizara directamente a la oposición y a ciertos sectores mediáticos por el clima que, asegura, propició la agresión.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de abril de 2026, en las inmediaciones de la Cena de Corresponsales, cuando un hombre armado fue detenido antes de acercarse al mandatario.

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De acuerdo con las autoridades, el sospechoso —un hombre de 31 años que viajó desde California— portaba armas de fuego, cuchillos y otros objetos.

Este lunes 27 de abril de 2026, desde la sede presidencial, la vocera Karoline Leavitt fijó la postura oficial del gobierno. En conferencia de prensa, vinculó el ataque con el ambiente político actual y lanzó una acusación directa:

“ El culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que lo apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resulten heridas y mueran, y casi vuelve a hacerlo este fin de semana.”

La funcionaria sostuvo que el lenguaje utilizado por adversarios políticos y algunos medios ha contribuido a "deshumanizar" al presidente, generando un entorno que —según dijo— puede influir en individuos radicalizados.

El posicionamiento se dio mientras avanzan las investigaciones federales y se revisan los protocolos de seguridad en eventos oficiales.

Video Conferencia de prensa completa de la Casa Blanca hoy 27 de Abril sobre el tercer atentado a Donald Trump

¿Qué pasará con el atacante?

El presunto agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de California, detenido por agentes del Servicio Secreto la noche del 25 de abril de 2026 en el hotel donde se realizaba la Cena de Corresponsales en Washington.

Actualmente se encuentra bajo custodia federal y enfrentará un proceso judicial en una corte federal, con audiencias programadas en los días posteriores a su arresto.

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De acuerdo con fiscales federales, ha sido acusado formalmente de intento de asesinato del presidente, uso de arma de fuego en un delito violento, transporte de armas para cometer un delito y agresión a un agente federal. Las autoridades han señalado que estos cargos son preliminares y podrían ampliarse conforme avance la investigación.

En caso de ser declarado culpable, el cargo más grave —intento de asesinato del presidente— podría derivar en cadena perpetua; además de otras penas adicionales por los delitos con armas.

El proceso sigue en curso y es llevado por fiscales federales, con participación del FBI y otras agencias de seguridad.