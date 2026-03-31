Noticias ¿Por qué no se confirma envío de tropas terrestres a guerra en Irán? Hegseth explica motivo El secretario de Defensa de los Estados Unidos compartió que visitó a las tropas de Estados Unidos y dijo que estaban "cobrando fuerza" las conversaciones para terminar con el conflicto en Medio Oriente

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Este martes 31 de marzo del 2026, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que los siguientes días eran “decisivos” para el conflicto de Estados Unidos contra Irán y no descartó el uso de las fuerzas terrestres estadounidenses, aunque explicó por qué no se confirma el envío de tropas.

Hegseth compartió que visitó a las tropas de Estados Unidos y dijo que estaban cobrando fuerza las conversaciones para terminar con el conflicto en Medio Oriente.

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La visita que Hegseth hizo a Medio Oriente tuvo entre sus objetivos conocer qué piden los soldados del Ejército de Estados Unidos.

¿Por qué no se confirma el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán?

Referente al uso de tropas terrestres de Estados Unidos, comentó que no se podía ganar una guerra si se le decía al adversario lo que “está dispuesto a hacer o lo que no está”.

“Si fuera necesario, podríamos ejecutar esas opciones en nombre del presidente de los Estados Unidos y de este departamento”, afirmó.

Sin embargo, Hegseth dijo que quizás no haya necesidad de recurrir a las tropas, ya que puede ser que las negociaciones den resultado.

Continúan los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán

A las primeras horas del martes, Estados Unidos e Israel lanzaron varios ataques contra la República Islámica.

Imágenes satelitales que se tomaron antes de que empezara la guerra muestran que Irán trasladó una carga de uranio altamente enriquecido en un camión a 20 kilómetros de los ataques perpetrados el martes.

De acuerdo con analistas de la Agencia de Noticias de AP, se cree que dentro del vehículo hay 18 contenedores azules, que representan la totalidad de las reservas de Irán.

¿Qué piden los soldados de Estados Unidos que combaten en Irán?

Pete Hegseth informó que estuvo en Medio Oriente el sábado pasado, con las tropas de la operación Furia Épica. Cuando les preguntó a los soldados estadounidenses si necesitaban algo, estos le respondieron que deseaban " mejor equipamiento".

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Sin embargo, nadie le manifestó que quería "condiciones de vida más cómodas".

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La guerra ha dejado más de 3.000 muertos e interrupción en el suministro mundial de petróleo

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado un saldo de 3000 muertos y ha afectado el suministro mundial del petróleo.

El precio de la gasolina de Estados Unidos también se vio afectado el día de hoy, martes 31 de marzo, porque llegó a más de 4 dólares por galón, costo que no había alcanzado desde el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania.

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