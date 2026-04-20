Noticias Trump leerá la Biblia desde la Casa Blanca tras choque con el papa León XIV y polémica por imagen de IA Esto se da entre las tensiones entre el mandatario estadounidense y el papa León XIV tras los comentarios contra la guerra con Irán



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El martes 21 de abril, el presidente Donald Trump leerá un pasaje bíblico desde la Oficina Oval en el evento “Estados Unidos lee la Biblia”.

Esto se da entre las tensiones entre el mandatario estadounidense y el papa León XIV tras los comentarios contra la guerra con Irán.

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¿Qué leerá Trump?

Según CNN, el martes, el presidente de los Estados Unidos leerá el pasaje de 2 Crónicas 7:11-22, que incluye el versículo 14, a las 6 de la tarde. Este dice que “Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”.

Este evento durará una semana y es parte del plan que integra la religión, por lo general el cristianismo, en los asuntos oficiales.

De acuerdo con el comunicado de prensa, varios funcionarios acompañarán al presidente Trump al leer la Biblia; tal es el caso del secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles.

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Fe cristiana en la Casa Blanca

Cabe destacar que la Casa Blanca continúa con sus publicaciones referentes a la religión. Desde pedir a los americanos que recen una hora y compartir imágenes referentes al cristianismo.

Todas estas acciones se dan después de que el presidente Donald Trump dijera a los periodistas que no le gustaba un papa que diga que está bien un “ arma nuclear”, para que después el papa León contestara que no le teme a la administración del republicano.

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