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Clonaron la voz de su hijo y le pidieron dinero: una madre casi es víctima de chantaje con IA en Nueva York

El FBI informó que tan solo en el mes de abril, los estadounidenses perdieron más de 893 millones de dólares en engaños hechos a partir de la inteligencia artificial

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Por:N+ Univision
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Video Estafas con voces clonadas con IA, una nueva forma para extorsionar a familias en EEUU

Liz Benz, de 46 años, madre de seis hijos, estuvo a punto de volverse una víctima más de los estafadores que clonan las voces a partir de inteligencia artificial.

El FBI informó que tan solo en el mes de abril, los estadounidenses perdieron más de 893 millones de dólares en engaños hechos a partir de la IA.

Video Estafas con IA imitan voces de familiares y alarman en EEUU

¿Cómo engañaron a la mujer a partir de la IA?

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Liz Benz estaba sentada en su sofá en su casa de Buffalo, en Nueva York, cuando de repente recibió una llamada, la cual marcaba como número desconocido. Al momento de levantar el celular, los sollozos y las súplicas de ayuda no pararon. Era la voz de su hijo Fred, según la Agencia de Noticias AFP.

Fred le contó que a uno de sus amigos le habían disparado, provocando su muerte, y que él, al momento de salir de su partido de futbol, lo habían secuestrado. Después de esto, los “raptores” le ordenaron entregar una fuerte cantidad de dinero cerca de un supermercado para poder liberarlo.

Sin embargo, los estafadores no contaban con que en ese preciso momento le llegaría una foto de su hijo real, sonriente en su partido de fútbol. Por lo que Benz procedió a colgar la llamada y se dio cuenta de que habían intentado estafarla.

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La madre de Fred compartió que el tono y el ritmo sonaban iguales a la voz de su hijo de 16 años y que, si no hubiera sido por la foto, realmente hubiera caído.

Cualquiera con internet puede clonar voces con IA

De acuerdo con Brian Long, director ejecutivo de Adaptive Security, dijo que cualquiera que cuente con internet puede encontrar una cantidad amplia de aplicaciones de clonación de voz.

Long informó que en la actualidad la inteligencia artificial es capaz de crear mensajes a partir de audios cortos que se obtienen en todas las redes sociales o hasta buzones de voz.

La combinación de la tecnología con el patrón de los estafadores, que consiste en que hay un familiar en problemas para luego generar confusión y presión. Ha hecho que estas prácticas sean complicadas de distinguir entre lo que es real y lo que no.

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