Donald Trump Trump invita al primer ministro de Canadá, Mark Carney, a integrar el Consejo de la Paz en Gaza Un alto funcionario de Ottawa afirmó que el funcionario canadiense tiene la intención de aceptar la invitación para integrarse a este equipo, en el que también participarán otros líderes.

Tras autoproclamarse presidente del Consejo de la Paz en Gaza, Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, realizó el sábado 17 de enero una invitación al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte de un equipo que se encargará de supervisar la situación en el territorio palestino tras la guerra.

De acuerdo con AFP, un alto funcionario de Ottawa afirmó que el primer ministro canadiense tiene la intención de aceptar la invitación de Trump para integrarse a este equipo, en el que también participarán el primer ministro británico, Tony Blair, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

