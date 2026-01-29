Aranceles

Trump amenaza a Canadá con aranceles de 50% a sus aviones vendidos en EEUU y reclama certificación para Gulfstream

El presidente Donald Trump amenaza a Canadá con un arancel del 50% sobre cualquier aeronave vendida en Estados Unidos, la última escaramuza en su guerra comercial con el vecino del norte, mientras se intensifica su disputa con el primer ministro Mark Carney.

N+ Univision y Agencias
Por:N+ Univision y Agencias
Video Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a Canadá por acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump amenazó el jueves a Canadá con un arancel del 50% sobre cualquier aeronave vendida en Estados Unidos, la última escaramuza en su guerra comercial con el vecino del norte, mientras se intensifica su disputa con el primer ministro Mark Carney.

La amenaza de Trump publicada en las redes sociales se produjo después de que durante el fin de semana amenazó con imponer un arancel del 100 % a los productos importados de Canadá si este país seguía adelante con el acuerdo comercial previsto con China. Sin embargo, la amenaza de Trump no incluía ningún detalle sobre cuándo impondría los impuestos a las importaciones, ya que Canadá ya había llegado a un acuerdo.

En su amenaza de este jueves, el presidente republicano dijo que estaba tomando represalias contra Canadá por negarse a certificar los aviones de Gulfstream Aerospace, con sede en Savannah, Georgia.

"Por la presente, estamos descertificando sus Bombardier Global Express, y todas las aeronaves fabricadas en Canadá, hasta que Gulfstream, una gran compañía estadounidense, esté plenamente certificada, como debió ocurrir hace muchos años", anunció Trump en su último choque con Ottawa

"Si, por cualquier motivo, esta situación no se corrige de inmediato, voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los aviones vendidos en los Estados Unidos de América", dijo Trump en su publicación.

Los voceros de Bombardier y el ministro de Transporte de Canadá no respondieron de inmediato a los mensajes en los que se les solicitaba comentarios el jueves por la noche.

ArancelesEE.UU.Donald TrumpAviones

