Donald Trump

Trump revela el 'Discombobulator': El arma secreta que EEUU utilizó para la captura de Maduro

Donald Trump confirmó el uso del "Discombobulator", un arma de energía pulsada que desactivó cohetes durante la captura de Nicolás Maduro.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Cronología de la primera comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa ante un juez en EEUU

El presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses utilizaron un arma secreta, a la que se refirió como " Discombobulator", para desactivar equipamiento militar venezolano durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro.

Además, el mandatario ratificó su amenaza de realizar ataques por tierra contra los cárteles del narcotráfico, incluso en México.

PUBLICIDAD

Trump comentó durante una entrevista publicada el viernes con el New York Post sobre los reportes de que Estados Unidos cuenta con un arma de energía pulsada y dijo:

"El Discombobulator. No se me permite hablar de eso".

Más sobre Donald Trump

Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal
2 mins

Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal

Estados Unidos
Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’
2 mins

Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’

Estados Unidos
¿Por qué canceló Renée Fleming sus conciertos en el Centro Kennedy?
1 mins

¿Por qué canceló Renée Fleming sus conciertos en el Centro Kennedy?

Estados Unidos
Trump acusa a Canadá de oponerse a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia
2 mins

Trump acusa a Canadá de oponerse a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia

Estados Unidos
¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes
1 mins

¿Cómo será el "Arco del Triunfo" que planean construir en Estados Unidos? Trump comparte imágenes

Estados Unidos
Trump retira invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz luego de dichos de Carney
1 mins

Trump retira invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz luego de dichos de Carney

Estados Unidos
Trump dice que debió haber "forzado a la OTAN" a proteger la frontera sur de EEUU de inmigrantes
1 mins

Trump dice que debió haber "forzado a la OTAN" a proteger la frontera sur de EEUU de inmigrantes

Estados Unidos
Estados Unidos hace oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué implicaciones tiene?
2 mins

Estados Unidos hace oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué implicaciones tiene?

Estados Unidos
Exfiscal Smith defiende investigaciones contra Trump en medio de enfrentamiento en el Congreso de EEUU
2 mins

Exfiscal Smith defiende investigaciones contra Trump en medio de enfrentamiento en el Congreso de EEUU

Estados Unidos
¿Qué le pasó a Trump en la mano? Esto le causó un moretón al presidente de Estados Unidos
1 mins

¿Qué le pasó a Trump en la mano? Esto le causó un moretón al presidente de Estados Unidos

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos comentó que la nueva arma hizo que el equipo venezolano "no funcionara".

"Nunca pudieron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca lanzaron uno. Entramos, ellos presionaron sus botones y nada funcionó. Estaban preparados para nosotros", agregó.

Al describir la redada, Trump dijo que Estados Unidos apagó "casi todas las luces en Caracas," pero no detalló cómo lo lograron.

Trump también indicó que Estados Unidos continuará con su campaña de ataques militares y podría extenderla desde Sudamérica hacia Norteamérica como parte de los intentos de su gobierno por ir detrás de los cárteles del narcotráfico.

"Conocemos sus rutas. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos todo sobre ellos. Vamos a golpear a los cárteles", afirmó.

Cuando se le preguntó si pudiera haber ataques en México o Centroamérica, el presidente respondió: "Podría ser en cualquier parte".

Estados Unidos realizó el viernes un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico, la primera acción de este tipo desde la captura de Maduro.

Con esto se eleva a por lo menos 36 el número de ataques conocidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, los cuales han cobrado la vida de al menos a 117 personas.

PUBLICIDAD

Trump aseguró que Estados Unidos ha sacado el petróleo de al menos siete buques relacionados con Venezuela que han sido incautados, aunque no dio a conocer la ubicación actual de las embarcaciones.

"No se me permite decirlo. Pero pongámoslo de esta manera, no tienen petróleo. Tomamos el petróleo", declaró.

FTA

Relacionados:
Donald TrumpArmasNoticiasNicolás Maduro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX