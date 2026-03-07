Donald Trump Donald Trump reconoce “legalmente” al gobierno venezolano y a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela Donald Trump afirmó que en las últimas semanas se han extraído grandes cantidades de petróleo de Venezuela, sin detallar el volumen.

Video Trump reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez y reanudan relaciones con Venezuela

Durante la Cumbre Escudo de las Américas, el presidente Donald Trump sorprendió al decir que reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

"Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, los hemos reconocido legalmente", dijo el mandatario.

Trump explicó que Delcy Rodríguez ha estado colaborando con Estados Unidos, lo que implica que ella ha estado haciendo una gran labor.

" Delcy Rodríguez está haciendo una gran labor trabajando con nosotros. Es decir, está haciendo una gran labor porque está trabajando con nosotros, si no, no diría que está haciendo una gran labor. De hecho, si no estuviera trabajando con nosotros, diría que está haciendo muy mal su labor. Inaceptable. Pero está haciendo una gran labor, ¿verdad, Marco? Se lleva muy bien con Marco", explicó el presidente.

Video Escudo de las Américas: ¿Estrategia contra el crimen o jugada política?



Además, agregó que en las últimas semanas han registrado una alta demanda de petróleo, aunque no reveló exactamente cuántos barriles han sido extraídos.

"Estamos extrayendo una cantidad tremenda de petróleo. Están ganando más dinero ahora, de lo que habían hecho con las grandes compañías petroleras. Están haciendo mucho dinero, nosotros estamos obteniendo algo de ese dinero, ellos están obteniendo mucho. Están haciendo más dinero ahora que en toda la historia de su país, ¿pueden imaginarlo? Y lo están gastando de manera adecuada y cuidándolo bien", terminó.

También señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia que permite a empresas estadounidenses realizar ciertas operaciones vinculadas con la explotación y venta de oro venezolano, un sector que hasta ahora se encontraba bajo sanciones.

