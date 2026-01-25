Trump acusa encubrimiento criminal y fraude masivo en Minnesota ante marchas por muerte de Alex Pretti
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo estas acusaciones este domingo 25 de enero
Video Agentes federales de inmigración matan a un hombre en Minneapolis, Minnesota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo 25 de enero a Minnesota de encubrir la criminalidad y de fraude financiero masivo.
A través de su cuenta en X, el mandatario escribió: “¡Minnesota es un ENCUBRIMIENTO criminal del fraude financiero masivo que ha ocurrido!”.
Información en desarrollo...
