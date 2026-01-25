Estados Unidos de América

Trump acusa encubrimiento criminal y fraude masivo en Minnesota ante marchas por muerte de Alex Pretti

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo estas acusaciones este domingo 25 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo 25 de enero a Minnesota de encubrir la criminalidad y de fraude financiero masivo.

A través de su cuenta en X, el mandatario escribió: “¡Minnesota es un ENCUBRIMIENTO criminal del fraude financiero masivo que ha ocurrido!”.

PUBLICIDAD


Información en desarrollo...

Estados Unidos de AméricaMinnesota (estado)

