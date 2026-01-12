Noticias

Fue un gusto haber contribuido a facilitar la llamada entre Trump y Sheinbaum: Johnson

Este día, el presidente Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica durante 15 minutos

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Sheinbaum dice que no aceptará intervenciones militares de EEUU en México: las noticias del día

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, indicó en su cuenta de X, que fue un gusto para él haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Señaló que la relación entre ambos países, ha sido la más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas década

Aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos

Más sobre Noticias

Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio
1 mins

Groenlandia responde a Estados Unidos ante intención de Trump de apoderarse del territorio

Política
Qué hay detrás de los perdones presidenciales de Trump
4:55

Qué hay detrás de los perdones presidenciales de Trump

Política
9 cambios de nombres e imágenes oficiales impulsados por Trump en menos de un año
2:28

9 cambios de nombres e imágenes oficiales impulsados por Trump en menos de un año

Política
Jueza falla a favor de las visitas de congresistas a centros de ICE sin aviso previo: Te explicamos
1:20

Jueza falla a favor de las visitas de congresistas a centros de ICE sin aviso previo: Te explicamos

Política
Así fue el primer encuentro entre Zohran Mamdani y Donald Trump en la Casa Blanca
0:40

Así fue el primer encuentro entre Zohran Mamdani y Donald Trump en la Casa Blanca

Política
Los momentos más virales de Zohran Mamdani, el candidato favorito para la alcaldía de NY
1:39

Los momentos más virales de Zohran Mamdani, el candidato favorito para la alcaldía de NY

Política
Trump reconoce y lamenta que la ley "no le permite" presentarse para un tercer mandato presidencial
0:38

Trump reconoce y lamenta que la ley "no le permite" presentarse para un tercer mandato presidencial

Política
Senador dice que Trump les hablará sobre una “potencial expansión” de los ataques contra supuestas 'narcolanchas'
1:22

Senador dice que Trump les hablará sobre una “potencial expansión” de los ataques contra supuestas 'narcolanchas'

Política
El anuncio que molestó a Trump y lo hizo frenar las negociaciones con Canadá
1:22

El anuncio que molestó a Trump y lo hizo frenar las negociaciones con Canadá

Política
Estos son los ‘enemigos’ de Trump que han enfrentado acusaciones tras las presiones del presidente
1:26

Estos son los ‘enemigos’ de Trump que han enfrentado acusaciones tras las presiones del presidente

Política

La llamada entre ambos presidentes se da luego de que, la semana pasada el presidente Donald Trump dijera en entrevista que podrían llevar a cabo acciones militares en tierra contra cárteles del narcotráfico.

PUBLICIDAD

Sobre la situación de grupos criminales en México dijo:

Los cárteles mandan en México; es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles mandan y están matando a 250 mil, 300 mil personas en nuestro país cada a

¿De qué temas hablaron los presidentes

Esta fue la llamada 12 entre Trump y Sheinbaum.

La Presidenta de México dijo en su cuenta de X que hablaron de distintos temas, como la seguridad con respeto a las soberanías

Relacionados:
Noticiasmexico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX