Noticias Fue un gusto haber contribuido a facilitar la llamada entre Trump y Sheinbaum: Johnson Este día, el presidente Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica durante 15 minutos



Video Sheinbaum dice que no aceptará intervenciones militares de EEUU en México: las noticias del día

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, indicó en su cuenta de X, que fue un gusto para él haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Señaló que la relación entre ambos países, ha sido la más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas década

Aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos

Glad to have helped facilitate today’s productive call between @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein. After a year of the most cooperative and mutually beneficial 🇺🇸🇲🇽 relationship in decades, there’s still much to be done but together we can build a brighter… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) January 13, 2026

La llamada entre ambos presidentes se da luego de que, la semana pasada el presidente Donald Trump dijera en entrevista que podrían llevar a cabo acciones militares en tierra contra cárteles del narcotráfico.

Sobre la situación de grupos criminales en México dijo:

Los cárteles mandan en México; es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles mandan y están matando a 250 mil, 300 mil personas en nuestro país cada a

¿De qué temas hablaron los presidentes

Esta fue la llamada 12 entre Trump y Sheinbaum.

La Presidenta de México dijo en su cuenta de X que hablaron de distintos temas, como la seguridad con respeto a las soberanías