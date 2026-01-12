Fue un gusto haber contribuido a facilitar la llamada entre Trump y Sheinbaum: Johnson
Este día, el presidente Trump y Claudia Sheinbaum sostuvieron una llamada telefónica durante 15 minutos
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, indicó en su cuenta de X, que fue un gusto para él haber contribuido a facilitar la productiva llamada de hoy entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum.
Señaló que la relación entre ambos países, ha sido la más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas década
Aún queda mucho por hacer, pero juntos podemos construir un futuro más brillante para nuestros pueblos
Glad to have helped facilitate today's productive call between @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein. After a year of the most cooperative and mutually beneficial 🇺🇸🇲🇽 relationship in decades, there's still much to be done but together we can build a brighter…
La llamada entre ambos presidentes se da luego de que, la semana pasada el presidente Donald Trump dijera en entrevista que podrían llevar a cabo acciones militares en tierra contra cárteles del narcotráfico.
Sobre la situación de grupos criminales en México dijo:
Los cárteles mandan en México; es muy, muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles mandan y están matando a 250 mil, 300 mil personas en nuestro país cada a
¿De qué temas hablaron los presidentes
Esta fue la llamada 12 entre Trump y Sheinbaum.
La Presidenta de México dijo en su cuenta de X que hablaron de distintos temas, como la seguridad con respeto a las soberanías
Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en…