Jimmy Kimmel El dardo político de Jimmy Kimmel en los Oscar El comediante subió al escenario para entregar el premio a Mejor Corto Documental; aprovechó el foco internacional para ajustar cuentas pendientes y lanzar una serie de dardos hacia la esfera política, con Donald y Melania Trump como blancos principales.

Video Esto es lo que dijo Jimmy Kimmel en su regreso al aire tras la suspensión de su programa

Kimmel abrió su intervención con una fuerte carga de ironía sobre la libertad de prensa, haciendo alusión a su reciente y convulsa historia con la cadena ABC. "Como saben, hay algunos países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión. No puedo decir cuáles. Dejémoslo en Corea del Norte y la CBS", disparó el comediante.

Este comentario no es casual. Llega tras la suspensión temporal de su programa, Jimmy Kimmel Live!, en 2025, después de un monólogo que algunos sectores consideraron "insensible". Aquel incidente fue celebrado públicamente por el presidente Donald Trump, quien llegó a exigir el despido fulminante del presentador.

PUBLICIDAD

"¡Madre mía, se va a enfadar!"

La acidez de Kimmel no se detuvo en su propia situación laboral. Al presentar la categoría de documentales, el humorista puso la mira en la primera dama, Melania Trump, y en la reacción de su esposo ante la falta de reconocimiento académico para su reciente producción documental.

“¡Madre mía, se va a enfadar muchísimo porque su mujer no ha sido nominada!”, exclamó Kimmel entre las risas y la tensión contenida de los asistentes en el Dolby Theatre. Con este gesto, Kimmel reafirma su posición como uno de los críticos más vocales de la actual administración dentro de Hollywood, dejando claro que, a pesar de las suspensiones y las presiones de las cadenas, su guion no conoce de filtros diplomáticos.