Estados Unidos de América Donald Trump respalda la fusión entre las televisoras Nexstar y Tegna A través de una publicación en redes sociales, Trump alentó a que el acuerdo avance sin contratiempos

Video Trump Mobile

El presidente Donald Trump expresó este sábado su respaldo público a la fusión propuesta entre Nexstar Media, uno de los principales operadores de cadenas de televisión locales del país, y su competidor más pequeño, Tegna.

A través de una publicación en redes sociales, Trump alentó a que el acuerdo avance sin contratiempos. “¡Concluyan este acuerdo!”, escribió el mandatario, en un mensaje breve pero directo que fue interpretado como un espaldarazo político a la operación.

PUBLICIDAD

La posible fusión entre ambas compañías ha generado atención dentro de la industria de medios, ya que consolidaría aún más el mercado de la televisión local en Estados Unidos y podría tener implicaciones regulatorias y comerciales.