Estados Unidos de América

Donald Trump respalda la fusión entre las televisoras Nexstar y Tegna

A través de una publicación en redes sociales, Trump alentó a que el acuerdo avance sin contratiempos

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Trump Mobile

El presidente Donald Trump expresó este sábado su respaldo público a la fusión propuesta entre Nexstar Media, uno de los principales operadores de cadenas de televisión locales del país, y su competidor más pequeño, Tegna.

Más sobre Estados Unidos de América

Arrestan a un hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance
1 mins

Arrestan a un hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente J.D. Vance

Estados Unidos
Marco Rubio revela condiciones para acuerdo nuclear con Rusia: ¿Qué pide Estados Unidos?
2 mins

Marco Rubio revela condiciones para acuerdo nuclear con Rusia: ¿Qué pide Estados Unidos?

Estados Unidos
¿Nuggets con caviar? Cadenas de comida rápida en EEUU buscan conquistar San Valentín con platillos para enamorados
2 mins

¿Nuggets con caviar? Cadenas de comida rápida en EEUU buscan conquistar San Valentín con platillos para enamorados

Estados Unidos
Detienen a exesposo de Jill Biden, exprimera dama de EEUU, por presunto asesinato de su pareja
1 mins

Detienen a exesposo de Jill Biden, exprimera dama de EEUU, por presunto asesinato de su pareja

Estados Unidos
Así fue la reunión "positiva" entre Trump y Petro: ¿de qué hablaron los presidentes de EEUU y Colombia?
4 mins

Así fue la reunión "positiva" entre Trump y Petro: ¿de qué hablaron los presidentes de EEUU y Colombia?

Estados Unidos
¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra
2 mins

¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra

Estados Unidos
EEUU alerta a sus ciudadanos por balaceras en distintas zonas en Puerto Príncipe, Haití
1 mins

EEUU alerta a sus ciudadanos por balaceras en distintas zonas en Puerto Príncipe, Haití

Estados Unidos
Juez federal determina que operativos migratorios continúen en Minnesota
2 mins

Juez federal determina que operativos migratorios continúen en Minnesota

Estados Unidos
Versión de ICE sobre inmigrante mexicano con cráneo destrozado provoca tensión en Minnesota, según investigación de AP
2 mins

Versión de ICE sobre inmigrante mexicano con cráneo destrozado provoca tensión en Minnesota, según investigación de AP

Estados Unidos
¿Cómo impacta el cierre del gobierno 2026 en la inmigración?
2 mins

¿Cómo impacta el cierre del gobierno 2026 en la inmigración?

Estados Unidos

A través de una publicación en redes sociales, Trump alentó a que el acuerdo avance sin contratiempos. “¡Concluyan este acuerdo!”, escribió el mandatario, en un mensaje breve pero directo que fue interpretado como un espaldarazo político a la operación.

PUBLICIDAD

La posible fusión entre ambas compañías ha generado atención dentro de la industria de medios, ya que consolidaría aún más el mercado de la televisión local en Estados Unidos y podría tener implicaciones regulatorias y comerciales.

Nexstar es actualmente uno de los grupos de radiodifusión más grandes del país, mientras que Tegna opera diversas estaciones afiliadas a grandes cadenas nacionales.

Relacionados:
Estados Unidos de AméricaDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX