Noticias El papa León XIV nombra obispo en EEUU a un exmigrante indocumentado que llegó de El Salvador Evelio Menjivar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, escapando de la pobreza y del conflicto armado que afectaba a su país natal; su travesía no estuvo exenta de dificultades, ha relatado que fue detenido en México mientras intentaba cruzar la frontera y que logró continuar su camino tras pagar un soborno

Video Papa León XIV insta a EEUU e Irán retomar el diálogo para llegar al fin de la guerra

El papa León XIV designó este viernes 1 de mayo de 2026 a un nuevo líder eclesiástico en Estados Unidos, en una decisión que ha llamado la atención tanto por el perfil del elegido como por el contexto político reciente.

Se trata de Evelio Menjivar Ayala, de 56 años, quien hasta ahora se desempeñaba como obispo auxiliar en Washington y que asumirá la titularidad de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental. El anuncio fue realizado oficialmente por el Vaticano a través de un comunicado.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ( USCCB) y la Arquidiócesis Católica Romana de Washington informaron que el papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor Mark E. Brennan, de 79 años, al gobierno pastoral de la diócesis de Wheeling-Charleston.

De migrante a obispo

Originario de El Salvador, Menjívar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, escapando de la pobreza y del conflicto armado que afectaba a su país natal. Su travesía no estuvo exenta de dificultades: en entrevistas previas, ha relatado que fue detenido en México mientras intentaba cruzar la frontera y que logró continuar su camino tras pagar un soborno. Finalmente, ingresó a territorio estadounidense por Tijuana.

Años después, consolidó su vocación religiosa y fue ordenado sacerdote en 2004, iniciando así una trayectoria que lo llevaría a ocupar distintos cargos dentro de la Iglesia hasta su reciente nombramiento.

La designación ocurre en medio de un clima de tensiones políticas. El pontífice, nacido en Estados Unidos, ha expresado recientemente posturas críticas hacia decisiones del presidente Donald Trump. Entre ellas, calificó como “ inaceptable” la amenaza de acciones militares contra Irán y cuestionó la política migratoria del gobierno estadounidense, a la que describió como “sumamente irrespetuosa”.