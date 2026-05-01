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Mayo traerá doble espectáculo astronómico: Luna de las Flores y Luna Azul brillarán este mes

Mayo de 2026 destacará por un inusual fenómeno astronómico con dos lunas llenas en un mismo mes, un evento poco frecuente que ofrecerá varias noches ideales para observar el cielo y disfrutar de uno de los espectáculos naturales más llamativos del año

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Por:N+ Univision
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Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 1 de mayo de 2026

El cielo de mayo de 2026 promete robar miradas desde la primera hasta la última noche del mes con un doble espectáculo que pocos querrán perderse: dos lunas llenas que iluminarán el firmamento y marcarán un calendario astronómico fuera de lo común. Desde la llamada Luna de las Flores hasta una sorprendente Luna Azul, el mes arranca y se despide con eventos que harán voltear al cielo incluso a los menos expertos.

Mayo arranca con la Luna de las Flores en su punto máximo

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La primera luna llena ocurrirá el viernes 1 de mayo, conocida como la tradicional Luna de las Flores, un nombre ligado al florecimiento primaveral. Este año tiene un detalle singular, de acuerdo con EarthSky, será la primera microluna de 2026, es decir, se encontrará en un punto más alejado de la Tierra. Estará a 402.003 km (249.793 millas), una distancia mayor al promedio de 384.472 km (238.900 millas), por lo que podría percibirse ligeramente más tenue.

El momento exacto de su punto máximo será a las 17:23 UTC del 1 de mayo, equivalente a las 12:23 pm CDT del 1 de mayo. Aun así, el fenómeno podrá disfrutarse más allá de ese instante: la luna se verá completamente iluminada también el sábado 2 de mayo, elevándose en el este al atardecer del 1 de mayo, alcanzando su punto más alto cerca de la medianoche y descendiendo hacia el oeste antes del amanecer del fin de semana.

La Luna Azul marcará el cierre del mes de mayo

Para despedir el mes, el cielo ofrecerá una segunda luna llena entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, según EarthSky, fenómeno conocido como Luna Azul, poco común dentro de un mismo mes calendario. A diferencia de la Luna de las Flores, este evento no tiene una hora específica destacada en la información disponible, pero su relevancia radica en su rareza.

Además, la L una de las Flores coincide con el 1 de mayo, un punto intermedio entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio, lo que añade un matiz especial al calendario astronómico. Con nombres como Luna de la Siembra o Luna Láctea, mayo se consolida como un mes ideal para mirar al cielo y disfrutar de un espectáculo natural que inicia el 1 de mayo y concluye entre el 30 y el 31 de mayo con un cierre brillante difícil de ignorar.

Video Mitos de la Luna llena
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