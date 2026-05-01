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Donald Trump fija arancel del 25% a automóviles y camiones de la Unión Europea que ingresen a Estados Unidos
El mensaje fue difundido por el presidente de Estados Unidos a través de su plataforma Truth Social, donde argumentó que la medida responde al incumplimiento de acuerdos comerciales por parte del bloque europeo
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 1 de mayo un incremento significativo en los aranceles a vehículos provenientes de la Unión Europea, elevándolos al 25%. El mensaje fue difundido a través de su plataforma Truth Social, donde argumentó que la medida responde al incumplimiento de acuerdos comerciales por parte del bloque europeo.
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