ÚLTIMA HORA
estados unidos

Donald Trump fija arancel del 25% a automóviles y camiones de la Unión Europea que ingresen a Estados Unidos

El mensaje fue difundido por el presidente de Estados Unidos a través de su plataforma Truth Social, donde argumentó que la medida responde al incumplimiento de acuerdos comerciales por parte del bloque europeo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Empresas de EEUU firman acuerdos energéticos con Venezuela para fomentar inversión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 1 de mayo un incremento significativo en los aranceles a vehículos provenientes de la Unión Europea, elevándolos al 25%. El mensaje fue difundido a través de su plataforma Truth Social, donde argumentó que la medida responde al incumplimiento de acuerdos comerciales por parte del bloque europeo.

Relacionado

Trump firma orden ejecutiva para ampliar acceso a trabajadores a planes de jubilación
2 mins

Trump firma orden ejecutiva para ampliar acceso a trabajadores a planes de jubilación

Estados Unidos
Pastor de la mayor iglesia metodista de EEUU busca llegar al Senado por Kansas
2 mins

Pastor de la mayor iglesia metodista de EEUU busca llegar al Senado por Kansas

Estados Unidos
La noche en la que no se sirvió la cena
3 mins

La noche en la que no se sirvió la cena

Estados Unidos
Un siglo naufragado: hallan restos de un barco de la Guardia Costera hundido durante la Primera Guerra Mundial
2 mins

Un siglo naufragado: hallan restos de un barco de la Guardia Costera hundido durante la Primera Guerra Mundial

Estados Unidos
Los precios del petróleo impulsados por la guerra en Irán afectan desde el costo de la gasolina hasta los bienes de consumo
6 mins

Los precios del petróleo impulsados por la guerra en Irán afectan desde el costo de la gasolina hasta los bienes de consumo

Estados Unidos
Campamento Mystic cancela reapertura tras tragedia por inundaciones en Texas que dejó 27 víctimas
2 mins

Campamento Mystic cancela reapertura tras tragedia por inundaciones en Texas que dejó 27 víctimas

Estados Unidos
Gigantesca granizada en Texas rompe récord histórico: NOAA confirma piedra de 7.1 pulgadas
2 mins

Gigantesca granizada en Texas rompe récord histórico: NOAA confirma piedra de 7.1 pulgadas

Estados Unidos
Al menos 5 personas heridas, varias de gravedad, en un apuñalamiento en una escuela secundaria en Washington
1 mins
ÚLTIMA HORA

Al menos 5 personas heridas, varias de gravedad, en un apuñalamiento en una escuela secundaria en Washington

Estados Unidos
Britney Spears es acusada de conducir bajo efectos de alcohol y drogas en California
2 mins

Britney Spears es acusada de conducir bajo efectos de alcohol y drogas en California

Estados Unidos
La Corte Suprema vacía de contenido una ley histórica que protegió los derechos electorales de las minorías durante seis décadas
7 mins

La Corte Suprema vacía de contenido una ley histórica que protegió los derechos electorales de las minorías durante seis décadas

Estados Unidos

Información en desarrollo...

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX