¿Se cayó Truth Social? Usuarios reportan falla masiva en la red de Donald Trump hoy

Los reportes de fallas provenían de todas partes de Estados Unidos, destacando los principales centros urbanos.

Usuarios de la red social Truth, usada por el presidente estadounidense Donald Trump como su principal canal de comunicación, reportaron este lunes 19 de enero la caída de la versión web de la plataforma.

Según el sitio de reportes de fallas Downdetector, cerca de las 18:00 horas se registró un pico de más de 500 informes relacionados con problemas para acceder a Truth Social.

Caída generalizada de Truth Social

Los reportes de fallas provenían de todas partes de Estados Unidos, destacando los principales centros urbanos, como Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Nueva York.

"No hay Truths que mostrar . No hay Truths disponibles por el momento", era el mensaje que veían los usuarios con problemas para acceder a la plataforma.

¿Por qué se cayó Truth Social?

Con corte a las 19:00 horas, la red social todavía no emitía algún posicionamiento con relación a los reportes de fallas.

¿Quién es el dueño de Truth Social?

Trump es el dueño de Truth Social a través de su empresa matriz, Trump Media & Technology Group (TMTG), que controla la plataforma como una alternativa a otras redes sociales.

  • El mandatario es el accionista mayoritario y figura central de la red social.

