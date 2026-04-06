Noticias

Así fue el peligroso rescate con vida del piloto estadounidense atrapado en Irán

El presidente Donald Trump ofreció detalles del operativo de búsqueda y rescate del aviador militar que estaba escondido en Irán y fue rescatado con vida el fin de semana.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump ordena cazar al responsable de filtrar la misión de rescate de pilotos en Irán

El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el fin de responder cómo fue el rescate del aviador estadounidense en Irán.

El mandatario estadounidense describió la operación como un “ rescate histórico” en donde participaron 155 aeronaves, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y 13 aviones de rescate. A continuación te damos todos los detalles acerca del suceso.

PUBLICIDAD

“El aviador quedó atrapado en una zona de terroristas”

El presidente Donald Trump informó que el aviador resultó gravemente herido y quedó atrapado en una zona plagada de "terroristas" del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

A pesar del peligro que corrió, ya que los iraníes lo buscaban por la recompensa. El estadounidense continuó con su entrenamiento y se metió en las montañas para evitar ser capturado.

Trump comentó que el aviador escaló acantilados, mientras sangraba abundantemente, y que al momento de estar en un lugar seguro, pudo contactar las fuerzas de Estados Unidos con un aparato sofisticado.

Video Donald Trump critica a siete presidentes de EEUU y afirma que él frenó la amenaza de un Irán nuclear

Más sobre Noticias

Trump querría "quedarse con el petróleo" de Irán, pero dice que EEUU pide el fin de guerra
2 mins

Trump querría "quedarse con el petróleo" de Irán, pero dice que EEUU pide el fin de guerra

Estados Unidos
Savannah Guthrie regresa a NBC mientras continúa la búsqueda de su madre
2 mins

Savannah Guthrie regresa a NBC mientras continúa la búsqueda de su madre

Estados Unidos
Artemis II rompe el récord de distancia del Apolo 13; te decimos los detalles
2 mins

Artemis II rompe el récord de distancia del Apolo 13; te decimos los detalles

Estados Unidos
La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna y se espera que supere el récord de distancia de la Tierra del Apolo 13
4 mins

La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna y se espera que supere el récord de distancia de la Tierra del Apolo 13

Estados Unidos
El tiempo para mañana martes: lluvias intensas y tormentas en Florida
2 mins

El tiempo para mañana martes: lluvias intensas y tormentas en Florida

Estados Unidos
Gobierno de Trump desafía ley histórica y asegura que puede quedarse con sus registros presidenciales
2 mins

Gobierno de Trump desafía ley histórica y asegura que puede quedarse con sus registros presidenciales

Estados Unidos
Color y creatividad brillan en el desfile de Pascua en Nueva York
10 fotos

Color y creatividad brillan en el desfile de Pascua en Nueva York

Estados Unidos
Rescate contrarreloj en Irán: la operación secreta de EEUU para salvar a un piloto en territorio enemigo
3 mins

Rescate contrarreloj en Irán: la operación secreta de EEUU para salvar a un piloto en territorio enemigo

Estados Unidos
¿Por qué las mujeres rehúyen el entrenamiento con pesas en los gimnasios?
5 mins

¿Por qué las mujeres rehúyen el entrenamiento con pesas en los gimnasios?

Estados Unidos
Gobierno de Trump proclama la resurrección de Cristo desde cuentas oficiales en Pascua
3 mins

Gobierno de Trump proclama la resurrección de Cristo desde cuentas oficiales en Pascua

Estados Unidos


El mandatario señaló que inmediatamente se puso en marcha la operación masiva, donde participaron 155 aeronaves, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y 13 aviones de rescate.

"En una impresionante demostración de habilidad y precisión, letalidad y fuerza, el ejército estadounidense se desplegó en la zona", dijo Trump.

No obstante, el presidente de EEUU expresó que hubo problemas al salir de Irán, los cuales fueron la arena mojada y el peso del avión, por lo que aviones más ligeros y rápidos llegaron a evacuar a los estadounidenses de Irán. Mientras que las aeronaves que se quedaron atascadas se destruyeron.

CIA ayudó con el rescate

De acuerdo con el director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que la agencia usó recursos y tecnologías sofisticadas para el rescate del militar estadounidense.

PUBLICIDAD

Ratcliffe compartió en la conferencia de prensa que se montó una campaña de engaño para confundir a los iraníes que andaban en búsqueda del militar y señaló que esta era una misión con la cual no se podía fallar.

"La singular tradición de las fuerzas armadas estadounidenses de no dejar a ningún hombre ni mujer atrás", remarcó.

El director de la CIA elogió al presidente Trump diciendo que la “confianza de la CIA” está reforzada al saber que el mandatario no teme tomar decisiones más difíciles.

Video Ataque de Irán a Israel deja vehículos calcinados en Tel Aviv

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, da detalles

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió la primera misión como una carrera en ”plena luz de día” y comentó que duró menos de dos horas.

“Desde el momento en que nuestros pilotos sufrieron el accidente, nuestra misión fue inquebrantable”, mencionó Hegseth.

Video EEUU rescata a tripulante en Irán; Trump exige reabrir comercio en Ormuz

Militares que fueron al rescate recibieron un intenso fuego enemigo

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, compartió que los militares estadounidenses recibieron un “intenso fuego enemigo” en el rescate del piloto estadounidense.

Caine dijo que en el momento en el que estaban en la operación, drones y aviones tácticos neutralizaban al enemigo para distraerlo y que pudiera entrar el equipo estadounidense. Sin embargo, mencionó que un militar fue herido y que, a pesar de ello, continuó con la misión. Al ver que no podía aterrizar, optó por eyectarse para después ser rescatado rápidamente.


ALM

Relacionados:
NoticiasDonald TrumpIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Un hombre por semana
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX