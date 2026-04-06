Noticias Así fue el peligroso rescate con vida del piloto estadounidense atrapado en Irán El presidente Donald Trump ofreció detalles del operativo de búsqueda y rescate del aviador militar que estaba escondido en Irán y fue rescatado con vida el fin de semana.

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El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el fin de responder cómo fue el rescate del aviador estadounidense en Irán.

El mandatario estadounidense describió la operación como un “ rescate histórico” en donde participaron 155 aeronaves, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y 13 aviones de rescate. A continuación te damos todos los detalles acerca del suceso.

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“El aviador quedó atrapado en una zona de terroristas”

El presidente Donald Trump informó que el aviador resultó gravemente herido y quedó atrapado en una zona plagada de "terroristas" del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

A pesar del peligro que corrió, ya que los iraníes lo buscaban por la recompensa. El estadounidense continuó con su entrenamiento y se metió en las montañas para evitar ser capturado.

Trump comentó que el aviador escaló acantilados, mientras sangraba abundantemente, y que al momento de estar en un lugar seguro, pudo contactar las fuerzas de Estados Unidos con un aparato sofisticado.

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El mandatario señaló que inmediatamente se puso en marcha la operación masiva, donde participaron 155 aeronaves, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y 13 aviones de rescate.

"En una impresionante demostración de habilidad y precisión, letalidad y fuerza, el ejército estadounidense se desplegó en la zona", dijo Trump.

No obstante, el presidente de EEUU expresó que hubo problemas al salir de Irán, los cuales fueron la arena mojada y el peso del avión, por lo que aviones más ligeros y rápidos llegaron a evacuar a los estadounidenses de Irán. Mientras que las aeronaves que se quedaron atascadas se destruyeron.

CIA ayudó con el rescate

De acuerdo con el director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que la agencia usó recursos y tecnologías sofisticadas para el rescate del militar estadounidense.

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Ratcliffe compartió en la conferencia de prensa que se montó una campaña de engaño para confundir a los iraníes que andaban en búsqueda del militar y señaló que esta era una misión con la cual no se podía fallar.

"La singular tradición de las fuerzas armadas estadounidenses de no dejar a ningún hombre ni mujer atrás", remarcó.

El director de la CIA elogió al presidente Trump diciendo que la “confianza de la CIA” está reforzada al saber que el mandatario no teme tomar decisiones más difíciles.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, da detalles

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió la primera misión como una carrera en ”plena luz de día” y comentó que duró menos de dos horas.

“Desde el momento en que nuestros pilotos sufrieron el accidente, nuestra misión fue inquebrantable”, mencionó Hegseth.

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Militares que fueron al rescate recibieron un intenso fuego enemigo

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, compartió que los militares estadounidenses recibieron un “intenso fuego enemigo” en el rescate del piloto estadounidense.

Caine dijo que en el momento en el que estaban en la operación, drones y aviones tácticos neutralizaban al enemigo para distraerlo y que pudiera entrar el equipo estadounidense. Sin embargo, mencionó que un militar fue herido y que, a pesar de ello, continuó con la misión. Al ver que no podía aterrizar, optó por eyectarse para después ser rescatado rápidamente.