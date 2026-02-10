Mark Kelly Gran jurado rechaza procesar a legisladores demócratas por video donde pedían desobedecer órdenes militares ilegales Un gran jurado de Washington DC se negó a procesar a varios legisladores demócratas en relación con un video en el que instaban a los miembros del ejército estadounidense a resistirse a las "órdenes ilegales", según una persona familiarizada con el asunto.

Video La nueva ‘Doctrina Donroe’ y las diferentes estrategias de aplicación en América Latina

Un gran jurado de Washington DC se negó este martes 10 febrero 2026, a procesar a varios legisladores demócratas en relación con un video en el que instaban a los miembros del ejército estadounidense a resistirse a las "órdenes ilegales", según una persona familiarizada con el asunto.

El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el video en el que aparecen los senadores demócratas Mark Kelly y Elissa Slotkin y otros cuatro legisladores demócratas instando a los miembros del ejército estadounidense a seguir los protocolos militares establecidos y rechazar las órdenes que consideren ilegales. Todos los legisladores habían servido anteriormente en el ejército o en agencias de inteligencia.

Video Familia de inmigrante mexicano pide ayudar para lucha legal por padre de familia arrestado por ICE en California

Los miembros del gran jurado de Washington se negaron a aprobar los cargos en la última de una serie de rechazos de los ciudadanos de la capital del país a los fiscales, según la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente el asunto. No quedó claro de inmediato si los fiscales habían solicitado la acusación formal contra los seis legisladores o qué cargos intentaban presentar.



En noviembre, el FBI comenzó a ponerse en contacto con los legisladores para programar entrevistas, una iniciativa que se produjo en el contexto de los esfuerzos más amplios del Departamento de Justicia por castigar a los opositores políticos del presidente.

Video Congresistas demócratas acusan a Trump de usar al FBI para intimidarlos, tras video que lo molestó

Además de Slotkin y Kelly, los otros demócratas que aparecieron en el video son los representantes Jason Crow, de Colorado; Chrissy Houlahan, de Pensilvania; Maggie Goodlander, de Nuevo Hampshire, y Chris Deluzio, de Pensilvania.

PUBLICIDAD

Slotkin ha calificado la investigación del Departamento de Justicia como un intento de intimidarla, y Kelly ha descrito una investigación independiente del Pentágono sobre sus acciones como parte de un esfuerzo por silenciar la disidencia dentro del ejército.