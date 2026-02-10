Gran jurado rechaza procesar a legisladores demócratas por video donde pedían desobedecer órdenes militares ilegales
Un gran jurado de Washington DC se negó este martes 10 febrero 2026, a procesar a varios legisladores demócratas en relación con un video en el que instaban a los miembros del ejército estadounidense a resistirse a las "órdenes ilegales", según una persona familiarizada con el asunto.
El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el video en el que aparecen los senadores demócratas Mark Kelly y Elissa Slotkin y otros cuatro legisladores demócratas instando a los miembros del ejército estadounidense a seguir los protocolos militares establecidos y rechazar las órdenes que consideren ilegales. Todos los legisladores habían servido anteriormente en el ejército o en agencias de inteligencia.
Los miembros del gran jurado de Washington se negaron a aprobar los cargos en la última de una serie de rechazos de los ciudadanos de la capital del país a los fiscales, según la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente el asunto. No quedó claro de inmediato si los fiscales habían solicitado la acusación formal contra los seis legisladores o qué cargos intentaban presentar.
En noviembre, el FBI comenzó a ponerse en contacto con los legisladores para programar entrevistas, una iniciativa que se produjo en el contexto de los esfuerzos más amplios del Departamento de Justicia por castigar a los opositores políticos del presidente.
Además de Slotkin y Kelly, los otros demócratas que aparecieron en el video son los representantes Jason Crow, de Colorado; Chrissy Houlahan, de Pensilvania; Maggie Goodlander, de Nuevo Hampshire, y Chris Deluzio, de Pensilvania.
Slotkin ha calificado la investigación del Departamento de Justicia como un intento de intimidarla, y Kelly ha descrito una investigación independiente del Pentágono sobre sus acciones como parte de un esfuerzo por silenciar la disidencia dentro del ejército.
Los voceros de la fiscalía federal y del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios hoy.