Donald Trump lanza su predicción del Super Bowl y anticipa un gran espectáculo deportivo

El presidente estadounidense destacó la relevancia del Super Bowl como espectáculo deportivo y cultural, subrayando el entusiasmo que genera en todo el país

A unos minutos de que inicie el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero de 2026, donde los New England Patriots buscarán recuperar el trono de la National Football League (NFL) frente a los Seattle Seahawks, y en el que Bad Bunny ofrecerá un histórico show en el Levi’s Stadium d e Santa Clara, California, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre su predicción del encuentro y anticipó un gran espectáculo deportivo.

La expectativa por el partido es máxima entre los aficionados del fútbol americano, quienes esperan con ansias el evento más importante del año en la NFL. En este contexto, las declaraciones del mandatario no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron conversación en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué dijo Trump sobre el Super Bowl LX?

En una entrevista exclusiva con NBC News, Donald Trump se refirió al esperado duelo y compartió su visión sobre el partido que reunirá a millones de espectadores frente a la pantalla. Sus palabras despertaron interés inmediato entre los seguidores del fútbol americano, sobre todo por tratarse de uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial y por la participación de los New England Patriots en busca de recuperar la cima de la liga.

El presidente estadounidense destacó la relevancia del Super Bowl como espectáculo deportivo y cultural, subrayando el entusiasmo que genera en todo el país.

Trump genera intriga sobre el Super Bowl

Durante la entrevista, Trump evitó dar detalles específicos sobre el resultado, pero dejó clara su expectativa sobre el desarrollo del partido y la emoción que rodea al evento.

“Me gustan mucho ambas zonas de nuestro país. Mejor no hago predicciones, porque te metes en un buen lío. Pero creo que va a ser un partido realmente genial”, afirmó el mandatario a NBC News.

Estas declaraciones se suman a la emoción previa al Super Bowl LX, que promete un ambiente electrizante en el Levi’s Stadium y un espectáculo que mantendrá la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

