Jeffrey Epstein ¿Qué relación tiene el secretario de Comercio Howard Lutnick con los archivos de Jeffrey Epstein? El secretario de Comercio, Howard Lutnick, enfrentó este martes una audiencia en el Senado donde admitió haber visitado la isla de Jeffrey Epstein pero negó haber tenido una relación cercana con el fallecido delincuente sexual.

Video Escándalo en el gabinete de Trump: Piden renuncia de Secretario por vínculos con Jeffrey Epstein

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero negó haber tenido una relación cercana con el fallecido financista.

Lutnick reconoció que s e reunió un par de veces con Epstein después de que este ya había sido condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales de una menor de edad, contradiciendo sus propias versiones de que había cortado cualquier vínculo con Epstein después de 2005.

El alto funcionario del gobierno de Trump restó importancia a su relación con Epstein mientras fue interrogado por senadores demócratas durante una audiencia en el Comite de Asignaciones del Senado.

Lutnick, que fue vecino de Epstein en la ciudad de Nueva York, explicó que el vínculo se limitó a algunos correos electrónicos y un par de reuniones con muchos años de diferencia entre cada una.

"No tuve ninguna relación con él. Apenas tenía nada que ver con él", declaró Lutnick ante los legisladores.

Batería de críticas a Lutnick desde el Senado

La divulgación de un nuevo grupo de documentos de los archivos Epstein por parte del Departamento de Justicia provocó una ola de críticas a Lutnick, quien, según los archivos, visitó la controvertida isla de Epstein en diciembre de 2012.

El secretario de Comercio había dicho el año pasado que había decidido "nunca compartir la misma habitación" que Epstein luego de un recorrido de la vivienda del financista que perturbó a Lutnick y a su esposa.

Pero este martes, en la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con el multimillonario en 2012, aunque aclaró que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

" Estábamos de vacaciones en familia", afirmó. Esta visita provocó suspicacias por parte del senador republicano Roger Wicker, de Massachussetts, quien dijo que podría "levantar interrogantes".

Lutnick también dijo que visitó durante una hora la casa de Epstein en 2011.

El senador Chris Van Hollen, el demócrata que interrogó a Lutnick, le dijo: "No hay indicios de que usted haya cometido ninguna irregularidad con Jeffrey Epstein. El problema es que usted cree que ha engañado al país y al Congreso con sus declaraciones anteriores".

Y varios legisladores sostienen que Lutnick mintió sobre sus vínculos con Epstein. E l lunes el senador demócrata, Adam Schiff, dijo:

Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente



Por su parte, el congresista demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick "ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein". "Dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005, sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos", dijo García en redes sociales.

Y en la Cámara de Representantes también hay cuestionamientos contra Lutnick. El representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, pidió durante el fin de semana la renuncia del secretario de Comercio, después de que se publicaran correos electrónicos que aludían a las reuniones entre Lutnick y Epstein.

El representante Ro Khanna, demócrata de California, se unió a Massie para presionar a Lutnick a que renunciara a su cargo el lunes. " Basándonos en las pruebas, debería salir del Gabinete", afirmó Khanna.

Van Hollen no pidió a Lutnick su dimisión, pero le solicitó cualquier documentación sobre cualquier vínculo con Epstein.

"Es absolutamente esencial que proporcione al Congreso esos documentos, dadas las declaraciones falsas que ha hecho, y luego partiremos de ahí", afirmó Van Hollen.

Lutnick, durante la audiencia del Senado, dijo que consideraría esa solicitud y añadió: "No tengo nada que esconder"

Apoyo "pleno" de Trump a Lutnick

No obstante los cuestionamientos y distintas versiones dadas por Lutnick, el presidente Donald Trump le mantiene su respaldo, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario", dijo Leavitt.

En países como el Reino Unido, los expedientes de Epstein han provocado dimisiones y la retirada de privilegios reales, pero hasta ahora los funcionarios estadounidenses no han sufrido el mismo nivel de represalias.

