estados unidos Trump califica de “terrible” espectáculo de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl 2026 El presidente aseguró que el espectáculo fue uno de los peores de la historia

Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El presidente Donald Trump calificó como “terrible” el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny, celebrado este domingo en Santa Clara, California, y lo consideró uno de los peores en la historia del evento deportivo más visto del país.

A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, el mandatario arremetió contra la presentación, señalando que no cumplió con los valores que, a su juicio, deberían representar a Estados Unidos.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido; es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia Presidente Donald Trump



Trump también criticó al artista principal del show, Bad Bunny, asegurando que su actuación fue incomprensible y ofensiva. “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”, afirmó el presidente.

PUBLICIDAD

Desastre de espectáculo, dice Trump

En otro mensaje, el mandatario señaló que el espectáculo fue “una bofetada” para el país, al tiempo que acusó a los medios de comunicación de elogiar la presentación sin comprender “lo que está sucediendo en el mundo real”. “No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea”, agregó.