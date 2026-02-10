Canadá Canadá asegura que pagó por el puente internacional con EEUU: ¿Cuánto costó la construcción? El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dio detalles de una llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump

Video Air Canada cancela vuelos a Cuba por falta de combustible: Advierten riesgo de quedar varado

Este martes 10 de febrero 2026, el primer ministro Mark Carney habló con el presidente Donald Trump y le afirmó que su país "pagó por el puente" internacional Gordie Howe que está siendo construido para conectar las localidades de Windsor, Canadá, y Detroit, Estados Unidos.

Descubre cuánto pagó por el puente internacional y qué dijo ante los señalamientos de Trump.

PUBLICIDAD

¿Cuánto pagó Canadá por el puente internacional?

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que pagó por el puente más de 4000 millones de dólares estadounidenses y que se utilizaron materiales y personal de Estados Unidos, contrario a lo que dijo Trump.

“Es un gran ejemplo de la cooperación entre ambas naciones", expresó.

Asimismo, dijo que la propiedad es compartida con el gobierno de Canadá y el estado de Míchigan.

¿Qué dijo Trump respecto al puente?

El lunes 9 de febrero, el presidente Donald Trump arremetió contra Canadá de tratar a Estados Unidos de forma injusta y que no permitiría la construcción del puente.

También, el mandatario señaló que Canadá era dueño tanto del lado canadiense como del estadounidense y que lo había construido sin material de Estados Unidos.

Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos dijo que no permitiría que se abriera ese puente hasta que la nación tuviera una compensación económica.

“Hasta que Canadá nos trate con la justicia y el respeto que merecemos. “Iniciaremos las negociaciones inmediatamente”, dijo Trump.