Noticias Deportados en secreto y a ciegas desde EEUU: 15 latinoamericanos sobreviven entre ratas y mosquitos en el Congo A miles de millas de casa, el grupo de latinoamericanos conformado por hombres y mujeres de Colombia, Ecuador y Perú, esperan sin pasaportes, sin dinero y sin respuestas, suspendidos en un limbo mientras las autoridades enmudecen

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Encadenados de pies y manos, sin saber a dónde iban, 15 latinoamericanos desaparecieron de su propia historia en pleno vuelo; lo que siguió no fue un traslado, sino un salto al vacío: terminaron en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, varados en un hotel deteriorado, rodeados de ratas, mosquitos y miedo. Desde mediados de abril de 2026, sobreviven en un lugar que no eligieron, sin idioma, sin documentos y sin certezas.

Vuelo sin destino y encierro sin respuestas

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El 17 de abril, hombres y mujeres de Colombia, Ecuador y Perú fueron deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo migratorio "secreto". Nunca se les informó el destino. Según relató NPR en una entrevista, al menos cinco de ellos aseguran que fueron subidos a un avión encadenados, sin explicación alguna; algunos incluso tenían procesos legales en curso para permanecer en territorio estadounidense.

Hoy, el grupo permanece en un hotel donde el agua escasea durante días y los insectos y ratas dominan el ambiente. Aunque pueden salir, el personal de seguridad les recomienda quedarse dentro, aislándolos en una ciudad donde no hablan francés y donde la pobreza marca cada esquina. Dos de ellos ni siquiera fueron vacunados contra la fiebre amarilla, una enfermedad endémica en la región.

Acuerdo silencioso con consecuencias visibles

Mientras Estados Unidos y el gobierno congoleño evitan detallar el pacto, crece la incertidumbre. Se ha dicho que su estancia es temporal, pero nadie sabe cuánto durará ni qué ocurrirá después; tampoco se les ha ofrecido una alternativa clara distinta a regresar a sus países de origen, pese al riesgo que esto implica para ellos.

En Kinshasa, la llegada de migrantes extranjeros ha provocado protestas. En un país con millones de desplazados internos, la presencia de deportados ha generado rechazo social y cuestionamientos políticos.

A miles de kilómetros de casa, los 15 latinoamericanos esperan; sin pasaportes, sin dinero y sin respuestas, permanecen suspendidos en un limbo que no aparece en ningún mapa oficial, mientras que las autoridades enmudecen.