Papa León XIV La polémica imagen de Donald Trump como si fuera Jesús La publicación de una imagen generada por IA en la que aparece como una figura similar a Jesús, abre un nuevo frente político para Trump y podría erosionar el respaldo de votantes católicos y evangélicos clave.



Video Donald Trump y la religión: Imágenes que han provocado reacciones de la comunidad católica

El presidente Donald Trump generó una nueva polémica tras una serie de declaraciones contra el papa León XIV, quien un día antes había criticado la guerra en Irán. En respuesta, el mandatario redobló sus ataques y calificó al pontífice estadounidense como “ muy débil”.

Poco después de estas declaraciones, Trump publicó en su red social Truth una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como una figura similar a Jesús.

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En la ilustración se le observa con una túnica roja y blanca, un halo de luz y colocando la mano sobre la frente de una persona enferma, en una escena inspirada en la iconografía cristiana. La composición incluía además símbolos patrióticos como águilas, la bandera de Estados Unidos, un soldado, un avión de combate y la Estatua de la Libertad.

Donald Trump Imagen Truth



La publicación generó una fuerte reacción entre sectores de la derecha religiosa estadounidense, que la calificaron como “ blasfema”, además de decenas de votantes que lo llamaron el 'anticristo' en redes sociales.

“Esto es más que una blasfemia. Este es el espíritu del Anticristo”, escribió la excongresista Marjorie Taylor Greene, quien anteriormente había apoyado a Trump durante su campaña.

"A partir de hoy MAGA se queda sin mi voto, Donald Trump está sobrepasando los límites y yo no apoyo esto", declaró un usuario.

Ante la controversia, Donald Trump decidió borrar la imagen y negó que se tratara de una representación religiosa literal.

"No era una representación. Era yo. Sí la publiqué, pensé que era yo como médico. Se supone que es yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo sí hago que la gente mejore", escribió.

El episodio se suma a otros contenidos similares publicados por el mandatario. Hace casi un año, Donald Trump compartió una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que aparecía vestido como papa, tras afirmar que “ le gustaría ser papa”.

¿Menos apoyo electoral?

La mayoría de los votantes católicos estadounidenses apoyaron a Donald Trump en su victoria presidencial de 2024. Sin embargo, en todo el amplio espectro político católico, incluso entre obispos de tendencia conservadora, existe consternación por el ataque verbal sin precedentes de Trump contra el Papa León XIV, el primer estadounidense en dirigir la Iglesia católica.

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Según Matthew Taylor, investigador de la Universidad de Georgetown y experto en nacionalismo cristiano, Donald Trump adoptó la retórica religiosa con aún mayor fervor tras el intento de asesinato en julio de 2024.

El presidente septuagenario —que se identifica como cristiano pero no se considera particularmente devoto— gozó de un considerable apoyo de cristianos conservadores y evangélicos durante sus mandatos.

"Muchos partidarios de la derecha ya se oponían a la guerra en Irán, y la división crecía dentro de su base católica, pero las condenas del papa León XIV corren el riesgo de erosionar aún más esa base", al igual que la publicación de esta imagen considerada blasfema, declaró Taylor a AFP.

Kristin du Mez, historiadora de la Universidad Calvin, una institución cristiana, ofrece una perspectiva más matizada. Si bien afirma que los seguidores religiosos de Donald Trump "se están distanciando de lo que es claramente blasfemo", no percibe "el más mínimo indicio de que vayan a dejar de apoyarlo".