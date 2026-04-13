Noticias ¿Qué está pasando entre Bruce Springsteen y Donald Trump? Así comenzó y escaló la rivalidad Hace unos días, Donald Trump pidió a sus seguidores boicotear la gira “Land of Hope and Dreams” de Bruce Springsteen.



Video ¡Bruce Springsteen se cae del escenario con todo y guitarra!

Desde hace casi una década, el cantante Bruce Springsteen y el presidente Donald Trump han protagonizado un enfrentamiento que ha pasado de diferencias políticas a ataques personales constantes.

Sin embargo, tienen algunas similitudes: Ambos tienen casas en Nueva Jersey y una base importante de seguidores entre hombres blancos de mediana y avanzada edad, además comparten la idea de hacer que las personas se enorgullezcan de ser estadounidenses.

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¿Cómo comenzó el conflicto?

La rivalidad comenzó durante la primera campaña presidencial de Donald Trump, cuando el entonces candidato utilizó la canción “Born in the USA” en sus mítines. Springsteen reaccionó apoyando a su rival, Hillary Clinton, y calificando a Trump de “idiota”.

Desde ese momento, el músico dejó clara su postura política y convirtió su oposición en una constante.

Durante la campaña que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca, Springsteen intensificó sus críticas. En ese contexto, aseguró que “una buena parte de nuestro gran país, a mi parecer, ha sido completamente hipnotizada, lavada el cerebro por un estafador de Queens”.

En 2025, durante un concierto en Manchester, Inglaterra, Springsteen calificó a Trump como “presidente inepto” al frente de “un gobierno corrupto”.

También acusó a las élites económicas de “disfrutar sádicamente del dolor que infligen a los trabajadores”.

Trump respondió llamándolo “muy sobrevalorado... no es un tipo talentoso, solo un imbécil prepotente y odioso”.

Springsteen se pronuncia con una canción criticando la política migratoria de Trump

El conflicto tomó un nuevo giro cuando Springsteen lanzó “Streets of Minneapolis”, una crítica directa a Trump y a las políticas migratorias.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy”, dijo.

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También denunció lo que calificó como “terrorismo de Estado”, además de exigir el retiro del ICE de Minneapolis.

La canción fue presentada en eventos como el concierto benéfico Defend Minnesota y el mitin “ No Kings”.

El 2 de abril, Donald Trump intensificó los ataques al asegurar que Springsteen padece un “horrible e incurable caso de síndrome de odio a Trump” y pidió a sus seguidores boicotear su gira “Land of Hope and Dreams”.

En respuesta, durante el arranque de su tour en Minneapolis, Springsteen advirtió que se están viviendo tiempos peligrosos y que Estados Unidos se encuentra en manos de una administración corrupta.

"La América que amo, la América sobre la que he escrito durante 50 años, que ha sido un faro de esperanza y libertad en todo el mundo, se encuentra actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente, racista, imprudente y traidora”.

Tras hacerse viral los comentarios de Springsteen en su show, Donald Trump llamó al cantante prepotente y odioso.

“Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo más importante, no es un tipo talentoso: solo un idiota prepotente y odioso”, declaró.

Además, el 12 de abril, Donald Trump publicó en su red social Truth Social una imagen de Bruce Springsteen en la que cuestiona si el músico ha recurrido a cirugías plásticas.

Bruce Springsteen. Imagen truth