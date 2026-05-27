Casa Blanca Un octágono de la UFC se levanta en los jardines de la Casa Blanca: conmemorará la independencia y el cumpleaños de Trump Los equipos están ocupados montando una jaula temporal con forma de octágono en el Jardín Sur de la Casa Blanca para un combate de la UFC. Este evento tiene como objetivo celebrar el 250.º aniversario de la nación y coincide con el 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump. Las imágenes en línea muestran el espacio de la pelea rodeado por un escenario rojo, blanco y azul bajo un arco con motivos de la bandera estadounidense. La jaula estará rodeada por 5,000 asientos, con pantallas gigantes adicionales cerca que transmitirán la pelea. Trump dice que la demanda de boletos es alta. Este proyecto forma parte de las renovaciones más amplias de Trump en la Casa Blanca, que incluyen un nuevo patio, el Paseo de la Fama Presidencial y un salón de baile.

Video Pelea UFC por cumpleaños 80 de Donald Trump | Instalan infraestructuras, se esperan 5 mil asistentes

Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está ejecutándose, aunque este está pensado para ser solo temporal.

Los equipos de trabajo están montando una jaula octogonal en el Jardín Sur que acogerá el combate de la UFC del próximo mes, con el fin de conmemorar el 250º aniversario de la nación y el 80º cumpleaños del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Las simulaciones muestran cómo se espera que se vea el espacio de combate, con una cerca de malla de alambre, antes del evento del 14 de junio. Estará rodeado por un escenario rojo, blanco y azul bajo un arco imponente con motivos de estrellas y rayas, y dos pantallas gigantes que transmitirán la acción en vivo.

La jaula y el escenario estarán rodeados por miles de asientos temporales, incluyendo un espacio junto al ring para una banda de música completa que podrá amenizar todo el escenario con música a todo volumen.

El proyecto forma parte de una serie de eventos que celebran el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Otras actividades previstas incluyen una carrera de IndyCar que pasará frente a la Casa Blanca y la Gran Feria Estatal de Estados Unidos, que se llevará a cabo en el National Mall.

Trump ha dicho que el proyecto terminado de la UFC contará con "un estadio de 5,000 asientos justo frente a la puerta principal de la Casa Blanca". Se instalarán pantallas gigantes adicionales para transmitir las peleas en un parque en la cercana Ellipse, y la UFC ha dicho que planea repartir hasta 85,000 entradas gratuitas para dar cabida a los espectadores en ambos lugares.

"Nunca he visto a nadie desear algo tanto como la gente desea esas entradas", dijo Trump recientemente sobre la demanda para asistir a la pelea de la UFC, y agregó: "Eso va a ser algo".

Se espera medidas de seguridad estrictas para este evento, que se celebrará al aire libre, tras una serie de incidentes recientes en los que se ha visto implicado Trump.

PUBLICIDAD

Trump es un aficionado de la UFC que ha asistido a una serie de peleas, ganándose el favor de su base de seguidores, compuesta en su mayoría por hombres jóvenes. Este grupo demográfico fue clave en las elecciones de 2024.

Pero los aficionados en línea han criticado la cartelera por considerarla decepcionante, ya que solo incluye dos combates por el título. El brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado de la UFC. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se enfrentará al campeón interino Justin Gaethje, uno de los dos únicos estadounidenses que actualmente poseen siquiera una parte de los 11 cinturones de campeonato de la UFC.

La empresa matriz de la UFC dijo en febrero que organizar la pelea costará al menos 60 millones de dólares, pero que esperaba recuperar alrededor de la mitad en patrocinios corporativos y otras fuentes.

La Casa Blanca afirmó que la UFC está pagando la totalidad del costo.

"No se está utilizando dinero de los contribuyentes", señaló un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

Sin embargo, el evento llega en un momento en que Estados Unidos está enfrascado en la guerra con Irán, lo que ha hecho que los precios del petróleo y el costo de vida para los estadounidenses se disparen.

El octágono y las estructuras circundantes son el último proyecto del auge de la construcción en la Casa Blanca que lidera Trump.

Otras iniciativas del presidente para dejar su huella incluyen la demolición de parte del Jardín de las Rosas para hacer espacio a un patio que recuerda a su finca Mar-a-Lago en Florida, la colocación de placas partidistas en la pared de la columnata para crear un Paseo de la Fama Presidencial, reacondicionar el baño contiguo al Dormitorio de Lincoln y renovar la Sala de las Palmeras, colocar nuevos mástiles para banderas en los jardines norte y sur, y demoler todo el Ala Este para construir un amplio salón de baile.

PUBLICIDAD