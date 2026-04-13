Noticias Trump revierte decisión y permitirá nuevamente la bandera del Orgullo en Stonewall, Nueva York El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la decisión como un triunfo para la ciudad y un recordatorio de que no se permitirá reescribir su memoria histórica

Video Regresa la bandera LGBTIQ+ al Monumento Nacional Stonewall tras ser retirada

El gobierno de Donald Trump anunció este lunes 13 de abril de 2026 que volverá a colocar la bandera arcoíris del Orgullo en un mástil federal del Monumento Nacional Stonewall, en Nueva York, apenas dos meses después de haberla retirado.

La decisión se formalizó como parte de un acuerdo judicial tras una demanda presentada por organizaciones de defensa del patrimonio histórico y conservación, el cual ya fue aprobado por un juez.

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De acuerdo con documentos presentados ante la corte, el Departamento del Interior de Estados Unidos y el Servicio de Parques Nacionales confirmaron que la bandera del Orgullo permanecerá en el sitio y solo podrá retirarse por mantenimiento u otros motivos prácticos.

En el plazo de una semana, se izarán tres banderas en el mástil: la de Estados Unidos en la parte superior, la del Orgullo en medio y la del servicio de parques en la parte inferior, todas con dimensiones de 0.9 por 1.5 metros.

El monumento, ubicado frente al Stonewall Inn —escenario de la redada policial de 1969 que detonó el movimiento moderno por los derechos LGBTQ+—, ya contaba con otras banderas del Orgullo que no fueron retiradas.

La bandera había sido instalada de forma permanente en 2022 durante la administración de Joe Biden, pero fue retirada en febrero bajo lineamientos federales más restrictivos sobre exhibición de banderas.

Video Protestas en Nueva York por remoción de la bandera LGBTQ+ en el Monumento Nacional Stonewall

Reacción política y disputa por la memoria LGBTQ+ en Stonewall

La restitución fue celebrada por líderes y activistas. El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, afirmó que se trató de una victoria frente a lo que consideró un intento de borrar a la comunidad LGBTQ+ de la historia.

En la misma línea, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la decisión como un triunfo para la ciudad y un recordatorio de que no se permitirá reescribir su memoria histórica.

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La demanda fue impulsada, entre otros, por la Fundación Gilbert Baker, que destacó la importancia simbólica de mantener la bandera en un sitio considerado clave para la lucha por los derechos LGBTQ+.

Activistas también reconocieron el acuerdo, aunque señalaron que aún quedan pendientes demandas de mayor inclusión, como permitir otras variantes de la bandera.

El caso se enmarca en tensiones más amplias sobre políticas culturales. Tras su regreso al poder, la administración Trump ha impulsado revisiones en museos, parques y monumentos para eliminar contenidos que considera "divisivos", además de reducir referencias a personas transgénero.

Estas acciones han sido criticadas por activistas, quienes ven en ellas un intento de limitar la representación de la diversidad en espacios históricos.