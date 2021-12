Empleados de fábricas denuncian haber sido forzados a trabajar a pesar de los tornados

En un hilo de Twitter, la organización More Perfect Union, que pertenece a la Fundación 'More Perfecto Union', sin fines de lucro, denunció "detalles horribles" que se han conocido tras la tragedia en la instalación de Amazon en Illinois y cita el caso de Larry Virden, quien le escribió a su novia, poco antes de morir aplastado en el lugar que "Amazon no nos dejará irnos".