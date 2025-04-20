Tormentas con granizo y tornados golpean Texas y Oklahoma: hay al menos dos muertos

Video Imágenes aéreas de la destrucción que deja el tiempo severo en el Medio Oeste de EEUU

Un sistema de tormentas que se mueve lentamente provocó este fin de semana lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño y tornados en algunas zonas de Texas y Oklahoma. Una inundación dejó dos muertos.

El domingo de Pascua, las comunidades de Texas y Oklahoma comenzaron a evaluar los daños causados por los tornados. Según Bob Oravec, experto del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, el sábado se registraron 17 tornados.

PUBLICIDAD

Oravec dijo que el sistema 'atrapó' zonas de Texas y Oklahoma bajo tormentas que produjeron granizo de gran tamaño, inundaciones repentinas y tornados.

Se confirmaron cinco tornados en el centro-sur de Oklahoma, incluido uno de categoría 1 en la Escala Fujita mejorada (que va del 0 hasta el 5) que causó daños en una pequeña ciudad que todavía se estaba recuperando de un tornado de marzo.

La tormenta también trajo fuertes lluvias a una amplia franja desde el centro-norte de Texas hasta el centro-este de Oklahoma, donde hubo hasta dos a cuatro pulgadas de lluvia entre el sábado y el domingo.

Inundaciones afectan varias zonas y deja dos muertos en Oklahoma

La policía de Moore, unas 10 millas al sur de Oklahoma City, recibió docenas de informes de "incidentes de aguas altas" durante el fin de semana, incluidos dos vehículos varados debido a inundaciones en la zona el sábado por la noche.

Uno fue arrastrado bajo un puente, y la policía dijo que pudo rescatar a algunas personas, pero una mujer y un niño de 12 años fueron encontrados muertos.

"Fue un fenómeno meteorológico histórico que afectó a las carreteras y provocó docenas de incidentes por la crecida del agua en toda la ciudad", dijo la policía de Moore en un comunicado el domingo. Moore tiene unos 63,000 habitantes.

Bill Macon, director de gestión de emergencias en el condado Marshall de Oklahoma, dijo que sus primeras evaluaciones muestran que un tornado recorrió una trayectoria de seis a siete millas en la zona rural y dejó al menos 20 casas dañadas, algunas de ellas destruidas por completo.

PUBLICIDAD

Macon dijo que la mayoría de la gente estaba en casa cuando el tornado pasó por la zona a última hora de la noche, derribando árboles "enormes" y docenas de postes eléctricos y líneas de alta tensión, pero que no había informes de heridos o víctimas mortales.

"Nos tomamos estas cosas muy en serio aquí en Oklahoma", dijo Macon sobre las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.

Una pequeña ciudad en Oklahoma vuelve a ser golpeada por un tornado

Una ciudad de Oklahoma que seguía reconstruyéndose tras el tornado de principios de marzo fue golpeada de nuevo por otro a última hora del sábado. La parte norte de Ada, una ciudad de unos 16,000 habitantes, sufrió daños que, según el servicio meteorológico, indicaban al menos un tornado EF1 según un estudio preliminar.

En un vídeo publicado en Facebook, Jason Keck, director de gestión de emergencias de Ada, dijo que el tornado pareció haber recorrido el lado norte de la ciudad, "dejando muchos daños en edificios, líneas eléctricas y árboles".

Otras publicaciones en las redes sociales mostraban tejados arrancados de negocios de la ciudad, escaparates dañados y vallas publicitarias volando.

Texas sufre cortes de electricidad tras el paso de dos tornados

Al menos dos tornados cruzaron el sábado el oeste del condado Parker, Texas, informaron los servicios de emergencia del condado en Facebook, causando importantes daños y cortes de electricidad.

Todo el sistema de tormentas se está moviendo hacia el noreste en Arkansas, Missouri y el sureste de Iowa, dijo Oravec. Aunque se está desplazando más rápido, dijo, el sistema activo todavía conlleva la amenaza de granizo grande, fuertes vientos y tornados a la región.

PUBLICIDAD

Y si bien las fuertes lluvias estaban amainando en Texas y Oklahoma este domingo, se esperan más lluvias fuertes en partes de las llamadas 'llanuras' esta semana . Como allí los ríos y suelos están ya saturados es posible que se registren nuevas inundaciones, dijo Oravec.

Mira también: