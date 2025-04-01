Clima extremo nunca antes visto en décadas amenaza con mortales inundaciones y tornados

Video En realidad aumentada: lo que debes hacer ante la amenaza de un tornado nocturno

Los meteorólogos advirtieron este martes sobre posibles inundaciones repentinas letales y tornados fuertes desde este miércoles, ya que se espera que más tormentas eléctricas golpeen partes de la región centro-norte y el sur del país.

El potente sistema de tormentas traerá la amenaza de "inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales", según el Centro de Predicción del Tiempo, que forma parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La nueva amenaza de inundación también se produce mientras los residentes de algunas zonas de Michigan continúan recuperándose de la tormenta de hielo del fin de semana.

Este miércoles, una gran franja de la nación desde el noreste de Texas hasta Michigan experimenta potenciales vientos fuertes y tornados. El área con mayor riesgo de clima severo incluye a 43 millones de personas y muchas de las ciudades más grandes del país como Chicago, Indianápolis, St. Louis y Memphis.

Dallas, Detroit, Milwaukee y Nashville también estarán en riesgo de tormentas severas el miércoles.

Las inundaciones podrían arrastrar autos

De acuerdo con el NWS, se esperan tormentas eléctricas con múltiples rondas de lluvia intensa en partes de Texas, el valle inferior del Mississippi y el valle de Ohio a partir de mediados de semana y hasta el sábado.

Los meteorólogos advierten que las tormentas podrían seguir el mismo camino repetidamente y producir lluvias intensas e inundaciones repentinas peligrosas capaces de arrastrar autos.

Partes de Arkansas, el oeste de Tennessee, el oeste de Kentucky y el sur de Indiana están en un riesgo especialmente alto de inundaciones esta semana, dijo el servicio meteorológico.

Se pronostica un total de lluvia de hasta 15 pulgadas en los próximos siete días en el noreste de Arkansas, el sureste de Missouri, el oeste de Kentucky y partes del sur de Illinois e Indiana, advirtió el NWS.

“Estamos potencialmente viendo alrededor de dos meses de lluvia en solo unos pocos días”, indicó Thomas Jones, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Little Rock, Arkansas.

La precipitación media mensual de Little Rock para marzo es de poco menos de cinco pulgadas. Sin embargo, las precipitaciones que el este y el noreste de Arkansas podrían experimentar en los próximos días es algo que solo se espera una vez cada 25 a 50 años.

La gran cantidad de lluvia en el pronóstico es rara, dijo Jones, y la humedad del golfo está aumentando la cantidad de precipitación que las tormentas eléctricas podrían liberar.

Fuertes tornados podrían golpear la región centro-norte del país el martes

Las tormentas podrían generar tornados en Oklahoma, Kansas y Missouri este martes, dijeron los meteorólogos.

El Centro de Predicción de Tormentas del NWS en Norman, Oklahoma, dijo que se esperan tormentas eléctricas intensas el martes durante la noche desde el centro y sur de Oklahoma hasta el centro de Kansas y el oeste de Missouri.

Los principales riesgos son granizo muy grande, de dos pulgadas de diámetro o más, así como tornados, algunos de los cuales podrían ser fuertes, y ráfagas de viento severas.

El área con mayor riesgo de un tornado fuerte incluye Oklahoma City y las ciudades de Wichita y Topeka, en Kansas. El riesgo de granizo grande se extiende desde Fort Worth, Texas, hasta Kansas City.

En Michigan, cuadrillas de trabajadores intentaban restaurar la electricidad este martes después de que una tormenta de hielo del fin de semana derribara árboles y postes de electricidad. Casi 200,000 usuarios estaban sin electricidad en Michigan, además de otros 25,000 en Wisconsin, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes a nivel nacional.

En la península inferior de Michigan, las escuelas de varios condados estuvieron cerradas por segundo día este martes. Los policías usaron motosierras para despejar las carreteras. Los conductores esperaban en las estaciones de servicio en filas que se extendían a lo largo de varias calles.

Se espera más precipitación invernal para la región: una mezcla de aguanieve y lluvia helada podría mantener las carreteras peligrosas desde la noche del martes hasta el miércoles en partes de Michigan y Wisconsin, dijo el servicio meteorológico. Se pronosticó nieve pesada y húmeda para la noche del martes hasta el miércoles en el este de las Dakotas y partes de Minnesota.

