Juez federal bloquea deportación de familia del egipcio acusado de ataque en Boulder

Un juez federal ordenó el miércoles al gobierno detener de inmediato los procedimientos de deportación contra la familia de Mohamed Soliman, el acusado por el ataque con bombas molotov en Boulder, Colorado, para garantizar la protección de sus derechos constitucionales

El juez federal de distrito Gordon P. Gallagher estimó una solicitud de la esposa y los cinco hijos de Soliman, quienes son egipcios, para impedir su deportación. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos detuvieron a la familia el martes.

“El tribunal considera que la deportación sin proceso podría causar un daño irreparable, y se hace necesario emitir una orden sin previo aviso debido a la urgencia que presenta esta situación”, escribió Gallagher en la orden.

Soliman, de 45 años, ha sido acusado de un crimen de odio federal y de cargos estatales de intento de asesinato en relación con el ataque en el centro de Boulder el domingo. Testigos dicen que lanzó dos bombas molotov a un grupo que se manifestaba por la liberación de israelíes cautivos en Gaza, y confesó el ataque bajo custodia.

Hasta la mañana de este jueves, los familiares de Soliman no han sido acusados.

Las autoridades federales han dicho que Soliman ha estado viviendo ilegalmente en Estados Unidos, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo el miércoles que la familia estaba siendo procesada para deportación. Es raro que los familiares de una persona acusada de un delito sean detenidos y amenazados con deportación.

"Es ilegal castigar a alguien por los delitos de un familiar"

“Es manifiestamente ilegal castigar a individuos por los crímenes de sus familiares", escribieron los abogados de la familia en la demanda.

Eric Lee, uno de los abogados que representa a la familia, dijo que los intentos de deportarlos no deberían ocurrir en una democracia.

“ Castigar a un niño de 4 años por algo que supuestamente hizo su padre, quien también tiene una presunción de inocencia, es algo que debería indignar a los estadounidenses, independientemente de su estatus de ciudadanía”, señaló.

Ni correos electrónicos, ni mensajes de texto ni una llamada telefónica en busca de comentarios de los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Washington y Colorado han sido respondidos.

La esposa de Soliman, Hayam El Gamal, una hija de 17 años, dos hijos menores y dos hijas menores son todos ciudadanos egipcios, según la demanda de El Gamal. Estaban encarcelados en un centro de detención para migrantes en Texas, dijo Lee.

“ Estamos investigando hasta qué punto su familia sabía sobre este atroz ataque, si tenían conocimiento de él o si brindaron apoyo”, comentó Noem en un comunicado.

En su confesión, Soliman aseguró que nadie sabía de sus intenciones

Soliman dijo a las autoridades que nadie, ni siquiera su familia, sabía sobre su plan, según documentos judiciales. El Gamal dijo que estaba “conmocionada” al enterarse de que su esposo había sido arrestado por el ataque, según su demanda.

Noem también afirmó que las autoridades federales tomarían medidas inmediatas contra las personas que excedan la duración de sus visas, en respuesta al ataque en Boulder.

Más temprano, el miércoles, las autoridades elevaron el balance de heridos en el ataque de 12 a 15.

Funcionarios del condado de Boulder dijeron en un comunicado de prensa que las víctimas son ocho mujeres y siete hombres de entre 25 y 88 años.

Soliman había planeado matar a los participantes en la manifestación del domingo en el popular centro comercial peatonal Pearl Street, pero solo lanzó dos de sus 18 bombas molotov mientras gritaba “Palestina libre”, dijo la policía. Soliman no llevó a cabo su plan completo “porque se asustó y nunca había lastimado a nadie antes”, escribió la policía en un atestado.

