ICE detiene a familia del presunto atacante de Boulder, pese a no tener evidencia de la participación de estos en el atentado

Lo que se sabe del ataque con un artefacto incendiario en Colorado: al menos seis personas resultaron heridas

La familia de Mohamed Sabry Soliman, el hombre que presuntamente prendió fuego a varias personas este fin de semana en Boulder, Colorado, se encuentra bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó este martes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

A través de una publicación en redes sociales, Noem dijo el DHS está investigando la participación de la familia de Soliman en el ataque. No está claro por qué el DHS se encargaría de esta investigación y no el FBI u otras agencias federales.

“Estamos investigando hasta qué punto su familia sabía de este atroz ataque, si sabían de él o si lo apoyaron", dijo Noem, aunque no precisó por qué era necesario apresar a la familia sin tener pruebas para la investigación.

En su mensaje, Noem no identifico a los familiares de Soliman, ni indicó cuántos miembros de se encuentran bajo custodia del ICE.

Vecinos de la familia contaron a The New York Times que se trataba de una familia muy normal. El hombre era conductor de Uber y no tenía antecedentes penales. Personas allegadas a la familia y miembros de la comunidad musulmana de Colorado Springs hablaron muy bien de ellos al medio y mostraron gran sorpresa de que Soliman hubiera cometido semejante acto de violencia.

Mohamed Sabry Soliman es un inmigrante indocumentado de Egipto

Soliman nació en Egipto y había vivido 17 años en Kuwait. Se trasladó hace tres años a Colorado Springs, donde vivía con su esposa y sus cinco hijos, según documentos del tribunal estatal.

El hombre vivía en Estados Unidos sin documentos tras entrar en el país en agosto de 2022 con un visado B2 que expiraba en febrero de 2023, según explicó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en una publicación en la red social X.

Soliman, de 45 años, se enfrenta a cargos de delito de odio en un tribunal federal y de intento de homicidio y otros cargos en un tribunal estatal.

“Este terrorista será procesado con todo el rigor de la ley…Se hará justicia”, dice la publicación de Noem.

El ataque de Mohamed Sabry Soliman en Boulder Colorado

Soliman es el sospechoso del ataque que hirió a 12 personas durante una manifestación en Boulder para pedir la liberación de rehenes israelíes en Gaza. El hombre había planeado matar a todos los presentes, pero al parecer se echó para atrás en el último momento, según informaron las autoridades este lunes.

Soliman llevaba consigo 18 cócteles molotov, pero solo lanzó dos durante el ataque perpetrado el domingo mientras gritaba "¡Palestina libre!". De acuerdo con una declaración jurada de la policía, no ejecutó su plan completo porque “se asustó y nunca antes había hecho daño a nadie”.

Pese a haber arrojado solo dos artefactos incendiarios contra un grupo de unas 20 personas, más de la mitad resultaron heridas. Las víctimas tienen entre 52 y 88 años, y presentaron lesiones desde leves hasta graves. Seis fueron hospitalizadas y cuatro ya habían recibido el alta este martes.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dijo el domingo que estaban tratando el ataque en Boulder como un acto de terrorismo, y el Departamento de Justicia, que encabeza las investigaciones sobre actos de violencia motivados por razones religiosas, raciales o étnicas, condenó el ataque como un "acto de violencia innecesario, que sigue a recientes ataques contra estadounidenses judíos".

