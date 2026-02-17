Martin Luther King ¿De qué murió Jesse Jackson? Estos padecimientos tenía el reverendo defensor de derechos civiles Te contamos lo que sabe hasta el momento de las causas de su muerte

Este martes 17 de febrero de 2026 murió Jesse L. Jackson, activista de los derechos humanos, candidato presidencial en dos ocasiones de Estados Unidos y compañero de Martin Luther King en 1960.

La noticia la dio a conocer su familia a través de un comunicado, en el cual le dijeron a las personas que honren su memoria y continúen la lucha de los valores por los que vivió.

A continuación te contamos lo que se sabe hasta el momento de la muerte de Jesse Jackson.

¿De qué murió Jesse Jackson?

A través del comunicado, la familia Jesse Jackson compartió que su padre fue un “líder servicial”, no solo para ellos, sino para todos los oprimidos, los ignorados por todo el mundo.

Jesse Jackson, en el año 2017, había dado a conocer que sufría la enfermedad del Parkinson.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, en noviembre del año pasado había ido al hospital para estar en observación por otra enfermedad neurodegenerativa.

Por el momento, sus parientes no han dado las causas específicas de su fallecimiento, pero se sabe que murió rodeado de su familia y padecía Parkinson.

¿Qué síntomas tiene el Parkinson?

La enfermedad de Parkinson se da porque mueren las células del cerebro que controlan el movimiento. Por eso se generan movimientos involuntarios, al igual que la falta de equilibrio y la coordinación.

Este trastorno va avanzando con el tiempo, haciendo que se pierda el habla y generando depresión, problemas con la memoria y fatiga.

Hasta el momento, los científicos desconocen la causa de la muerte de las neuronas.

¿Quién fue Jesse Jackson?

Jesse Jackson fue un defensor de los derechos humanos, poniendo siempre enfrente a los pobres, reclamando el derecho al voto, la educación y la atención médica.

A través de su coalición Rainbow/PUSH logró grandes avances, protestando por el orgullo negro y presionando a ejecutivos para que EEUU fuera una sociedad más equitativa.

El reverendo, Jesse Jackson en 1965 se unió a la marcha por el derecho al voto que King lideró en Alabama y después lo mandaron a la Operación Breadbasket, que consistía en presionar a las empresas para que contrataran a trabajadores de color.

Asimismo, Jesse Jackson resumió los años que estuvo con Martin Luther King como “maravillosos”.

El reverendo estuvo en el asesinato de King en abril de 1968 en el Motel Lorraine y, de acuerdo con Jackson, murió en sus brazos.

Ya en el año 2024 mostró apoyo al alto al fuego entre Israel y Hamás en la Convención Nacional Demócrata en Chicago.