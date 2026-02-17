Donald Trump

Trump habla de la relación entre Jesse Jackson y Obama y lamenta muerte del reverendo

Donald Trump publicó un mensaje por la muerte de Jesse Jackson y habló sobre la relación del reverendo con el expresidente Barack Obama

Video ¿Quién fue Jesse Jackson? El legado de un ícono de los derechos civiles que falleció a los 84 años

Este martes 17 de febrero el mundo amaneció con una noticia que cimbró las redacciones: murió Jesse Jackson, y las reacciones no se hicieron esperar, como el mensaje del Presidente Donald Trump, quien habló de la relación del reverendo con Barack Obama.

