Tiroteos masivos

Ataque en Dennis M. Lynch Arena: Reportan varios heridos por disparos en Rhode Island

Dennis M. Lynch Arena aún no ha confirmado o desmentido la información acerca del tiroteo.

Al menos 5 personas fueron heridas por disparos en el Dennis M. Lynch Arena, una pista de patinaje sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, este lunes 16 de febrero de 2026.

La policía se encuentra en el lugar. Aún no hay información sobre el estado de las víctimas ni del sospechoso.

Dennis M. Lynch Arena aún no ha confirmado o desmentido la información acerca del tiroteo.

Noticia en desarrollo...

