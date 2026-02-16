Tiroteos masivos Ataque en Dennis M. Lynch Arena: Reportan varios heridos por disparos en Rhode Island Dennis M. Lynch Arena aún no ha confirmado o desmentido la información acerca del tiroteo.

Video Policía de Providence revela video del tiroteo en Universidad Brown tras presión pública

Al menos 5 personas fueron heridas por disparos en el Dennis M. Lynch Arena, una pista de patinaje sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, este lunes 16 de febrero de 2026.

La policía se encuentra en el lugar. Aún no hay información sobre el estado de las víctimas ni del sospechoso.

Noticia en desarrollo...