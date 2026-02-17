Última hora

Muere Billy Steinberg, autor de letras como Like a Virgin, de Madonna: ¿De qué falleció el cantante?

La abogada del cantante dio a conocer el motivo del fallecimiento

Billy Steinberg, autor de letras como Like a Virgin, de Madonna, murió a los 75 años en California; en N+ Univision te informamos de qué falleció.

Su abogada Laurie Soriano señaló que el cantante padecía cáncer y murió luego de la batalla contra esta enfermedad.

Steinberg ganó un premio Grammy en 1996 por su labor en el álbum Falling into you de Céline Dion. Formó parte de varios proyectos de la industria musical para artistas de talla internacional.

Información en desarrollo.

