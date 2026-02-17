¿Qué pasó en Bee Rock? Muere niño de 9 años en Monterey, Tennessee
La policía de Monterey trató de salvarle la vida luego de recibir una llamada de emergencia
Un niño de 9 años murió en Bee Rock pese a que elementos de la Policía de Monterey hicieron esfuerzos por salvarle la vida; en N+ Univsion te contamos qué pasó en Tennessee.
El incidente ocurrió el pasado jueves 12 de febrero de 2026, cuando la Policía de Monterey recibió una llamada de emergencia al 911, donde alertaron sobre lo sucedido con el menor.
Por ello, personal de emergencias acudió al sitio del mirador, desde donde el niño cayó. Según el comunicado, al llegar localizaron a un menor de 9 años e iniciaron maniobras para intentar salvarle la vida, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en el lugar, no fue posible reanimarlo.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado nuevamente a la parte superior del mirador y entregado a los servicios médicos para su traslado a la Oficina del Médico Forense estatal, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.
Envían condolencias a sus seres queridos
Por medio de sus redes sociales, el Departamento de Policía de Monterey envió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Además, agradeció el apoyo del Departamento de Bomberos de Monterey, el Servicio de Emergencias Médicas del Condado de Putnam, equipos de rescate y otras agencias del condado que participaron en la atención del accidente.
Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos del niño en este momento. El Departamento de Policía de Monterey agradece al Departamento de Bomberos de Monterey.Departamento de la Policía de Monterey.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída.
