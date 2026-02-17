ÚLTIMA HORA Muertes Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EEUU "Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él vivió", dijo la familia de Jackson en un comunicado.

Video Jesse Jackson pide que se terminen los insultos hacia los hispanos y musulmanes

El reverendo Jesse Jackson, falleció este martes a los 84 años, según anunció su familia en un comunicado.

"Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él vivió", dijo la familia de Jackson.

Jesse Jackson construyó una trayectoria marcada por tres frentes: la defensa de los derechos civiles, las causas progresistas y la acción política. Sus dos candidaturas a la Casa Blanca en los años 80 contribuyeron a allanar el camino que, dos décadas después, culminaría con la elección del primer presidente negro de Estados Unidos.

Aliado cercano de Martin Luther King Jr. en los años 60, orador magnético y mediador en conflictos internacionales, el pastor bautista amplió durante más de seis décadas el espacio político y social de los afroestadounidenses en la escena nacional.

Estuvo presente en momentos decisivos de la larga lucha por la justicia racial: acompañó a King en Memphis en 1968 cuando fue asesinado; lloró entre la multitud al celebrarse la victoria presidencial de Barack Obama en 2008; y en 2021 respaldó a la familia de George Floyd tras la condena del exagente responsable de su muerte.

“Mi circunscripción son los desesperados, los condenados, los desheredados, los irrespetados y los despreciados”, proclamó ante la Convención Nacional Demócrata de 1984.