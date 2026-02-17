ÚLTIMA HORA
Muertes

Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, defensor de los derechos civiles en EEUU

"Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él vivió", dijo la familia de Jackson en un comunicado.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Jesse Jackson pide que se terminen los insultos hacia los hispanos y musulmanes

El reverendo Jesse Jackson, falleció este martes a los 84 años, según anunció su familia en un comunicado.

"Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él vivió", dijo la familia de Jackson.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes

Muerte de James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad tenía el actor de Dawson’s Creek?
1 mins

Muerte de James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad tenía el actor de Dawson’s Creek?

Estados Unidos
¿Cómo va la prohibición de redes sociales en primarias y secundarias? Autoridades advierten de estos riesgos
2 mins

¿Cómo va la prohibición de redes sociales en primarias y secundarias? Autoridades advierten de estos riesgos

Estados Unidos
Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?
1 mins

Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert?

Estados Unidos
En un minuto: La FAA advierte de recortes en el tráfico aéreo por la escasez de controladores
1:16

En un minuto: La FAA advierte de recortes en el tráfico aéreo por la escasez de controladores

Estados Unidos
En un minuto: Trump visita Israel para un día clave para la paz entre Israel y Hamas
1:01

En un minuto: Trump visita Israel para un día clave para la paz entre Israel y Hamas

Estados Unidos
Al menos 19 desaparecidos tras una gran detonación en una fábrica de explosivos militares en Tennessee
2 mins

Al menos 19 desaparecidos tras una gran detonación en una fábrica de explosivos militares en Tennessee

Estados Unidos
En un minuto: Gobierno federal entra en cierre parcial tras no alcanzar un acuerdo de financiación
1:07

En un minuto: Gobierno federal entra en cierre parcial tras no alcanzar un acuerdo de financiación

Estados Unidos
Desempleado y aficionado a los videojuegos: lo que se sabe del autor del tiroteo en un centro de ICE en Dallas
5 mins

Desempleado y aficionado a los videojuegos: lo que se sabe del autor del tiroteo en un centro de ICE en Dallas

Estados Unidos
Qué se sabe del tiroteo en un centro de ICE en Dallas que dejó un inmigrante muerto
7 mins

Qué se sabe del tiroteo en un centro de ICE en Dallas que dejó un inmigrante muerto

Estados Unidos
Al menos un inmigrante muerto y dos heridos en un tiroteo en un centro de ICE en Dallas
6 mins

Al menos un inmigrante muerto y dos heridos en un tiroteo en un centro de ICE en Dallas

Estados Unidos

Jesse Jackson construyó una trayectoria marcada por tres frentes: la defensa de los derechos civiles, las causas progresistas y la acción política. Sus dos candidaturas a la Casa Blanca en los años 80 contribuyeron a allanar el camino que, dos décadas después, culminaría con la elección del primer presidente negro de Estados Unidos.

Aliado cercano de Martin Luther King Jr. en los años 60, orador magnético y mediador en conflictos internacionales, el pastor bautista amplió durante más de seis décadas el espacio político y social de los afroestadounidenses en la escena nacional.

Estuvo presente en momentos decisivos de la larga lucha por la justicia racial: acompañó a King en Memphis en 1968 cuando fue asesinado; lloró entre la multitud al celebrarse la victoria presidencial de Barack Obama en 2008; y en 2021 respaldó a la familia de George Floyd tras la condena del exagente responsable de su muerte.

“Mi circunscripción son los desesperados, los condenados, los desheredados, los irrespetados y los despreciados”, proclamó ante la Convención Nacional Demócrata de 1984.

Más información en breve.

Relacionados:
MuertesObituarioAfroestadounidenses

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX