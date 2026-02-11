tiroteo

Tiroteo en Canadá: Consulado de México en Vancouver descarta que haya mexicanos entre los muertos

El Consulado de México en Vancouver descarta mexicanos entre víctimas del tiroteo en Tumbler Ridge, Columbia Británica, que dejó 8 muertos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El Consulado General de México en Vancouver descartó que haya ciudadanos mexicanos entre las víctimas del tiroteo registrado el martes en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia canadiense de Columbia Británica, que dejó a 8 personas muertas y más de 20 heridas.

"El Consulado General de México en Vancouver ha estado al tanto de esta situación sin que al momento se reporten personas mexicanas afectadas", informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores también aprovechó para ofrecer sus condolencias.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresa sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y a la comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, ante el lamentable tiroteo en una de las escuelas de la comunidad", declaró.

El comandante de la Real Policía Montada de Canadá, Dwayne McDonald, informó que entre las víctimas se encuentran dos estudiantes hombres, tres estudiantes mujeres y una educadora.

Además, informaron que las dos personas que fueron baleadas en una casa cercana eran la madre y el medio hermano de la sospechosa. La policía se presentó en el domicilio luego de que una joven los contactara desde la escuela.

El alcalde de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, señaló que fue “devastador” enterarse de cuántas personas habían muerto en una comunidad a la que llamó una “gran familia”.

“Me derrumbé”, dijo Krakowka. “He vivido aquí durante 18 años. Probablemente conozco a cada una de las víctimas”.

Hasta el momento se desconoce el motivo que impulsó a la principal sospechosa del tiroteo.
